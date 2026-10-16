Atiende Policía de Ramos Arizpe a 242 personas con pláticas preventivas

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    Atiende Policía de Ramos Arizpe a 242 personas con pláticas preventivas
    Un total de 60 trabajadores recibieron orientación sobre la prevención de la extorsión. CORTESÍA

Las jornadas de Proximidad Social incluyeron a trabajadores de una empresa y estudiantes de secundaria, con temas sobre extorsión, convivencia y valores

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un total de 242 personas participaron en jornadas de prevención y orientación impartidas por la Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, como parte de las acciones para fortalecer la cultura de la seguridad entre estudiantes y trabajadores.

Las actividades se desarrollaron en la empresa Omnisource México y en la Escuela Secundaria Técnica número 82, donde los elementos municipales abordaron temas relacionados con la prevención de delitos, la convivencia y la formación de valores.

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En el ámbito laboral, 60 trabajadores de Omnisource México recibieron una plática sobre prevención de la extorsión, con el propósito de identificar este tipo de conductas y promover medidas de protección dentro y fuera de sus espacios de trabajo.

Por otra parte, 182 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 82 participaron en una jornada sobre reglas, límites y valores, enfocada en fomentar el respeto, la responsabilidad individual y la convivencia entre la comunidad estudiantil.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la estrategia de seguridad municipal contempla tanto el fortalecimiento de la vigilancia y la capacidad de respuesta policial como el acercamiento directo con la población para reducir los factores de riesgo.

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“La seguridad también se construye con información, educación y cercanía con nuestra gente. Queremos que nuestros jóvenes crezcan con valores, que nuestros trabajadores sepan cómo protegerse y que las familias tengan la confianza de acercarse a su Policía”, expresó.

El edil agregó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el municipio mantiene acciones orientadas a la prevención y a la tranquilidad de las familias.

$!182 estudiantes de secundaria participaron en las jornadas de prevención.
182 estudiantes de secundaria participaron en las jornadas de prevención. CORTESÍA

Las jornadas de Proximidad Social forman parte de las actividades de la Policía Municipal para fortalecer la relación con la ciudadanía y extender la orientación preventiva a instituciones educativas, centros de trabajo y espacios comunitarios.

Mediante estas intervenciones, la corporación busca promover el conocimiento de los riesgos, la adopción de medidas de protección y la participación de distintos sectores de la población en la construcción de entornos seguros.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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