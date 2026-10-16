Atiende Policía de Ramos Arizpe a 242 personas con pláticas preventivas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un total de 242 personas participaron en jornadas de prevención y orientación impartidas por la Unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, como parte de las acciones para fortalecer la cultura de la seguridad entre estudiantes y trabajadores. Las actividades se desarrollaron en la empresa Omnisource México y en la Escuela Secundaria Técnica número 82, donde los elementos municipales abordaron temas relacionados con la prevención de delitos, la convivencia y la formación de valores.

En el ámbito laboral, 60 trabajadores de Omnisource México recibieron una plática sobre prevención de la extorsión, con el propósito de identificar este tipo de conductas y promover medidas de protección dentro y fuera de sus espacios de trabajo. Por otra parte, 182 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 82 participaron en una jornada sobre reglas, límites y valores, enfocada en fomentar el respeto, la responsabilidad individual y la convivencia entre la comunidad estudiantil. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la estrategia de seguridad municipal contempla tanto el fortalecimiento de la vigilancia y la capacidad de respuesta policial como el acercamiento directo con la población para reducir los factores de riesgo.

“La seguridad también se construye con información, educación y cercanía con nuestra gente. Queremos que nuestros jóvenes crezcan con valores, que nuestros trabajadores sepan cómo protegerse y que las familias tengan la confianza de acercarse a su Policía”, expresó. El edil agregó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el municipio mantiene acciones orientadas a la prevención y a la tranquilidad de las familias.

Las jornadas de Proximidad Social forman parte de las actividades de la Policía Municipal para fortalecer la relación con la ciudadanía y extender la orientación preventiva a instituciones educativas, centros de trabajo y espacios comunitarios. Mediante estas intervenciones, la corporación busca promover el conocimiento de los riesgos, la adopción de medidas de protección y la participación de distintos sectores de la población en la construcción de entornos seguros.