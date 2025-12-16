Casa de la Cultura de Ramos Arizpe supera los 100 mil asistentes en un año
Actualmente se imparten 28 talleres permanentes de formación artística y cultural
Con una asistencia superior a los 100 mil visitantes registrados durante el último año, la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe se consolida como uno de los espacios culturales más activos del municipio, al fortalecer la formación artística y el desarrollo comunitario a través de 28 talleres permanentes, en los que actualmente participan 650 alumnos.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el crecimiento de este recinto es resultado de una política pública enfocada en impulsar el arte, la educación y las tradiciones como herramientas de transformación social.
“El crecimiento de la Casa de la Cultura es reflejo de una política clara: invertir en arte, educación y tradiciones como herramientas de transformación social. Hoy Ramos Arizpe vive la cultura, la hace suya y la proyecta con orgullo”, expresó.
Durante 2025, la Casa de la Cultura amplió su oferta con la creación de cinco nuevos talleres enfocados en áreas como manualidades, refrigeración, certificación académica y artesanías, lo que permitió beneficiar de manera directa a más de 18 mil personas, ampliando las oportunidades de aprendizaje para distintos sectores de la población.
El edil subrayó que estos resultados responden a una visión integral del desarrollo, en la que la cultura ocupa un lugar central. “La cultura no es un lujo, es un derecho y una base para el desarrollo. Vamos a seguir fortaleciendo estos espacios que generan identidad, talento y comunidad”, puntualizó.
Por su parte, el director de Cultura, Aarón López Lomas, señaló que la Casa de la Cultura se ha convertido en un punto de encuentro para personas de todas las edades, al combinar formación, expresión artística y preservación de las tradiciones locales.
Destacó que los talleres y actividades han permitido descubrir y consolidar nuevos talentos, además de contribuir al fortalecimiento del tejido social en Ramos Arizpe.