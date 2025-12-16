Casa de la Cultura de Ramos Arizpe supera los 100 mil asistentes en un año

Con una asistencia superior a los 100 mil visitantes registrados durante el último año, la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe se consolida como uno de los espacios culturales más activos del municipio, al fortalecer la formación artística y el desarrollo comunitario a través de 28 talleres permanentes, en los que actualmente participan 650 alumnos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el crecimiento de este recinto es resultado de una política pública enfocada en impulsar el arte, la educación y las tradiciones como herramientas de transformación social.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Ramos Arizpe respalda modelo de seguridad de Coahuila

“El crecimiento de la Casa de la Cultura es reflejo de una política clara: invertir en arte, educación y tradiciones como herramientas de transformación social. Hoy Ramos Arizpe vive la cultura, la hace suya y la proyecta con orgullo”, expresó.