Casa de la Cultura de Ramos Arizpe supera los 100 mil asistentes en un año

Coahuila
/ 16 diciembre 2025
    Casa de la Cultura de Ramos Arizpe supera los 100 mil asistentes en un año
    Actualmente se imparten 28 talleres permanentes de formación artística y cultural. FOTO: CORTESÍA

Actualmente se imparten 28 talleres permanentes de formación artística y cultural

Con una asistencia superior a los 100 mil visitantes registrados durante el último año, la Casa de la Cultura de Ramos Arizpe se consolida como uno de los espacios culturales más activos del municipio, al fortalecer la formación artística y el desarrollo comunitario a través de 28 talleres permanentes, en los que actualmente participan 650 alumnos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el crecimiento de este recinto es resultado de una política pública enfocada en impulsar el arte, la educación y las tradiciones como herramientas de transformación social.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Ramos Arizpe respalda modelo de seguridad de Coahuila

“El crecimiento de la Casa de la Cultura es reflejo de una política clara: invertir en arte, educación y tradiciones como herramientas de transformación social. Hoy Ramos Arizpe vive la cultura, la hace suya y la proyecta con orgullo”, expresó.

$!El recinto se consolida como uno de los espacios culturales más activos del municipio.
El recinto se consolida como uno de los espacios culturales más activos del municipio. FOTO: CORTESÍA

Durante 2025, la Casa de la Cultura amplió su oferta con la creación de cinco nuevos talleres enfocados en áreas como manualidades, refrigeración, certificación académica y artesanías, lo que permitió beneficiar de manera directa a más de 18 mil personas, ampliando las oportunidades de aprendizaje para distintos sectores de la población.

El edil subrayó que estos resultados responden a una visión integral del desarrollo, en la que la cultura ocupa un lugar central. “La cultura no es un lujo, es un derecho y una base para el desarrollo. Vamos a seguir fortaleciendo estos espacios que generan identidad, talento y comunidad”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: Redes sociales revelan cuáles son los tamales favoritos en Saltillo y Ramos Arizpe

Por su parte, el director de Cultura, Aarón López Lomas, señaló que la Casa de la Cultura se ha convertido en un punto de encuentro para personas de todas las edades, al combinar formación, expresión artística y preservación de las tradiciones locales.

Destacó que los talleres y actividades han permitido descubrir y consolidar nuevos talentos, además de contribuir al fortalecimiento del tejido social en Ramos Arizpe.

Temas


Arte
Cultura

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
El Grinch

El Grinch
El presidente Donald Trump habla durante la entrega de la Medalla de Defensa Fronteriza con México en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington.

Papá Trump
true

POLITICÓN: Cero feminicidios se propone fiscal de Coahuila para 2026

Federico Fernández (al centro), informó que empresarios de la entidad presentaron denuncias por extorsión contra Édgar “N”.

Existía orden de aprehensión en Coahuila contra ‘El Limones’, confirma Fiscalía
Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, durante una declaración sobre la crisis de AHMSA.

Decisiones federales llevaron al cierre de AHMSA y dañaron a miles de familias: Villarreal
La influenza A H3N2 es un subtipo del virus de la influenza tipo A, caracterizado por su alta capacidad de mutación y contagio.

¿Gripe común o influenza A H3N2? Síntomas clave para detectarla a tiempo