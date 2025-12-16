Ramos Arizpe refrenda coordinación en seguridad durante sesión del Consejo Estatal

Coahuila
/ 16 diciembre 2025
    Ramos Arizpe refrenda coordinación en seguridad durante sesión del Consejo Estatal
    Con coordinación Coahuila se mantiene como el segundo estado más seguro del país, afirma el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

Tomás Gutiérrez participó en la XXXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad en Coahuila

En el marco de la XXXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrendó su compromiso de mantener y fortalecer las acciones estratégicas en materia de seguridad que han permitido a la entidad consolidarse como uno de los estados más seguros del país, al ubicarse en el segundo lugar nacional en este rubro.

Durante la sesión, el presidente municipal Tomás Gutiérrez Merino destacó que los resultados alcanzados son producto de la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, una labor conjunta que ha generado condiciones de estabilidad, confianza ciudadana y desarrollo en Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Ramos Arizpe respalda modelo de seguridad de Coahuila

Subrayó que Ramos Arizpe trabaja de manera alineada con la estrategia estatal impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, lo que ha permitido avanzar con acciones claras y eficaces en la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad pública.

El alcalde enfatizó que la colaboración estrecha entre Ramos Arizpe y Saltillo ha sido fundamental para reforzar los operativos conjuntos, mejorar el intercambio de información y consolidar una planeación regional que responda de manera oportuna a las necesidades de la población. Estas acciones, dijo, han tenido un impacto directo en la preservación de la paz social y en la reducción de riesgos en la zona metropolitana.

Los avances en materia de seguridad, añadió, se ven respaldados por los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que colocan a esta región de Coahuila entre las más seguras a nivel nacional, reflejo del trabajo coordinado entre corporaciones policiacas, fiscalías y autoridades de los distintos niveles de gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Redes sociales revelan cuáles son los tamales favoritos en Saltillo y Ramos Arizpe

A la XXXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad asistieron autoridades estatales y municipales, alcaldes, mandos y representantes de todas las corporaciones de seguridad, quienes reiteraron su disposición de seguir trabajando de manera coordinada para fortalecer las estrategias existentes y garantizar la tranquilidad, el bienestar y la seguridad de las y los coahuilenses.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
El Grinch

El Grinch
El presidente Donald Trump habla durante la entrega de la Medalla de Defensa Fronteriza con México en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington.

Papá Trump
true

POLITICÓN: Cero feminicidios se propone fiscal de Coahuila para 2026

Federico Fernández (al centro), informó que empresarios de la entidad presentaron denuncias por extorsión contra Édgar “N”.

Existía orden de aprehensión en Coahuila contra ‘El Limones’, confirma Fiscalía
Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, durante una declaración sobre la crisis de AHMSA.

Decisiones federales llevaron al cierre de AHMSA y dañaron a miles de familias: Villarreal
La influenza A H3N2 es un subtipo del virus de la influenza tipo A, caracterizado por su alta capacidad de mutación y contagio.

¿Gripe común o influenza A H3N2? Síntomas clave para detectarla a tiempo