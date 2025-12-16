Ramos Arizpe refrenda coordinación en seguridad durante sesión del Consejo Estatal

En el marco de la XXXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrendó su compromiso de mantener y fortalecer las acciones estratégicas en materia de seguridad que han permitido a la entidad consolidarse como uno de los estados más seguros del país, al ubicarse en el segundo lugar nacional en este rubro.

Durante la sesión, el presidente municipal Tomás Gutiérrez Merino destacó que los resultados alcanzados son producto de la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, una labor conjunta que ha generado condiciones de estabilidad, confianza ciudadana y desarrollo en Coahuila.

Subrayó que Ramos Arizpe trabaja de manera alineada con la estrategia estatal impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, lo que ha permitido avanzar con acciones claras y eficaces en la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad pública.

El alcalde enfatizó que la colaboración estrecha entre Ramos Arizpe y Saltillo ha sido fundamental para reforzar los operativos conjuntos, mejorar el intercambio de información y consolidar una planeación regional que responda de manera oportuna a las necesidades de la población. Estas acciones, dijo, han tenido un impacto directo en la preservación de la paz social y en la reducción de riesgos en la zona metropolitana.

Los avances en materia de seguridad, añadió, se ven respaldados por los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que colocan a esta región de Coahuila entre las más seguras a nivel nacional, reflejo del trabajo coordinado entre corporaciones policiacas, fiscalías y autoridades de los distintos niveles de gobierno.

A la XXXIII sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad asistieron autoridades estatales y municipales, alcaldes, mandos y representantes de todas las corporaciones de seguridad, quienes reiteraron su disposición de seguir trabajando de manera coordinada para fortalecer las estrategias existentes y garantizar la tranquilidad, el bienestar y la seguridad de las y los coahuilenses.