Ramos Arizpe avanza en limpieza y mantenimiento; ‘Es un trabajo de todos los días’: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de mantener en mejores condiciones los espacios de uso común, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, a través de cuadrillas de Parques y Jardines que diariamente recorren colonias, vialidades, plazas y áreas verdes. Durante una supervisión, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció la labor del personal municipal y destacó que las acciones comprenden limpieza general, deshierbe, retiro de ramas y residuos, mantenimiento de áreas verdes y atención de plazas públicas.

En los últimos días, las cuadrillas han trabajado en sectores como El Mirador, Cactus y Manantiales del Valle, además de espacios públicos como la plaza Texcoco, la plaza del sector Morelos y el entorno del CETis 60. Los trabajos también se han extendido a vialidades, entre ellas el bulevar Jaime Benavides Pompa, así como a distintos puntos donde se han recibido reportes ciudadanos relacionados con acumulación de ramas y residuos. El Ayuntamiento señaló que las labores combinan recorridos programados con la atención de necesidades detectadas por las propias cuadrillas o reportadas por la ciudadanía, lo que permite ampliar la cobertura y responder de manera directa a las condiciones de cada sector. Gutiérrez Merino afirmó que la limpieza y conservación de los espacios públicos forman parte de las tareas permanentes del Gobierno Municipal, debido al impacto que tienen en la imagen urbana y, principalmente, en la calidad de vida de las familias.

“Queremos plazas, calles y espacios públicos que las familias puedan disfrutar y sentir como propios. Es un trabajo de todos los días y por eso nuestras cuadrillas están recorriendo la ciudad, atendiendo lo que encuentran a su paso y también escuchando los reportes de nuestra gente”, expresó. El Gobierno Municipal continuará con los recorridos y acciones de mantenimiento en colonias, plazas, vialidades y áreas verdes de Ramos Arizpe, con el propósito de conservar limpios y funcionales los espacios de uso común.