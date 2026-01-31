Ramos Arizpe refuerza control ambiental con el Programa de Verificación Vehicular 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una política ambiental permanente orientada a disminuir las emisiones contaminantes y promover un entorno más saludable para la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene en operación el Programa de Verificación Vehicular 2026, una acción clave para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales en el parque vehicular que circula en la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó una visita al estacionamiento del Gimnasio Municipal, espacio donde la Dirección de Ecología brinda este servicio, con el objetivo de constatar su correcta operación y refrendar el compromiso de su administración con el cuidado del medio ambiente.

CONTROL DE EMISIONES Y BIENESTAR COMUNITARIO

El Programa de Verificación Vehicular es un proceso esencial para el control de emisiones contaminantes, ya que permite asegurar que los vehículos —tanto particulares como de servicio público— cumplan con las normas ambientales vigentes, contribuyendo de manera directa a la mejora de la calidad del aire y al bienestar de la comunidad.

Durante su recorrido, el edil destacó que esta medida forma parte de una visión integral de desarrollo sostenible para el municipio.“Cuidar el aire que respiramos es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. La verificación vehicular no es un trámite más, es una medida concreta para proteger la salud de nuestras familias y garantizar que Ramos Arizpe siga cumpliendo con los estándares ambientales que exige un municipio moderno y responsable”, afirmó Gutiérrez Merino.

AVANCES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del presente año se han verificado cerca de 100 unidades, entre vehículos particulares y de servicio público. En tanto, durante 2025 se logró la verificación de 827 vehículos, lo que refleja un avance sostenido de esta política pública a favor del medio ambiente.