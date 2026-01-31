Ramos Arizpe refuerza control ambiental con el Programa de Verificación Vehicular 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 31 enero 2026
    Ramos Arizpe refuerza control ambiental con el Programa de Verificación Vehicular 2026
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó la operación del Programa de Verificación Vehicular 2026 en el estacionamiento del Gimnasio Municipal. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal mantiene activa esta estrategia para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire; en lo que va del año ya se han verificado cerca de 100 unidades

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de una política ambiental permanente orientada a disminuir las emisiones contaminantes y promover un entorno más saludable para la población, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene en operación el Programa de Verificación Vehicular 2026, una acción clave para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales en el parque vehicular que circula en la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó una visita al estacionamiento del Gimnasio Municipal, espacio donde la Dirección de Ecología brinda este servicio, con el objetivo de constatar su correcta operación y refrendar el compromiso de su administración con el cuidado del medio ambiente.

TE PUEDE INTERESAR: Construcción del tren Saltillo-Nvo. Laredo creará más de 3 mil empleos en la región Sureste de Coahuila

CONTROL DE EMISIONES Y BIENESTAR COMUNITARIO

El Programa de Verificación Vehicular es un proceso esencial para el control de emisiones contaminantes, ya que permite asegurar que los vehículos —tanto particulares como de servicio público— cumplan con las normas ambientales vigentes, contribuyendo de manera directa a la mejora de la calidad del aire y al bienestar de la comunidad.

Durante su recorrido, el edil destacó que esta medida forma parte de una visión integral de desarrollo sostenible para el municipio.“Cuidar el aire que respiramos es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. La verificación vehicular no es un trámite más, es una medida concreta para proteger la salud de nuestras familias y garantizar que Ramos Arizpe siga cumpliendo con los estándares ambientales que exige un municipio moderno y responsable”, afirmó Gutiérrez Merino.

AVANCES Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del presente año se han verificado cerca de 100 unidades, entre vehículos particulares y de servicio público. En tanto, durante 2025 se logró la verificación de 827 vehículos, lo que refleja un avance sostenido de esta política pública a favor del medio ambiente.

$!La verificación vehicular permite controlar emisiones contaminantes y contribuir a una mejor calidad del aire en Ramos Arizpe.
La verificación vehicular permite controlar emisiones contaminantes y contribuir a una mejor calidad del aire en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

El centro de verificación, operado por el Departamento de Ecología, ofrece atención a empresas, particulares y unidades de servicio público, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. Para realizar el trámite es indispensable presentar tarjeta de circulación vigente, identificación oficial y el recibo de pago correspondiente.

Las tarifas establecidas son de 164 pesos para vehículos particulares y 218 pesos para unidades de servicio público, con lo que el Municipio de Ramos Arizpe refrenda su compromiso con la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Autos
Contaminación Del Aire
Ecología

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?