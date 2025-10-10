Ramos Arizpe fortalece salud pública con clínicas; cada una atendería hasta 13 mil personas

En un esfuerzo por acercar servicios médicos de calidad a quienes más lo necesitan, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó un recorrido de supervisión por la Clínica de la Salud Popular ubicada en la colonia Analco, acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres; y Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe.

Durante la visita, el edil detalló el funcionamiento y modelo integral de atención de la clínica, que incluirá áreas de atención dental, laboratorio de estudios sin costo, toma de muestras ginecológicas y un servicio de óptica con más de 200 tipos de lentes disponibles para la población.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Promueven comunicación asertiva entre familias y maestros en Paredón

“Este es uno de los proyectos más importantes de nuestra administración, en el cual contamos con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez y, al mismo tiempo, es uno de los más demandados por la población. Será un placer y un honor entregar este beneficio a las personas de la ciudad que realmente necesitan estos espacios”, enfatizó Gutiérrez Merino.