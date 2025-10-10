Ramos Arizpe fortalece salud pública con clínicas; cada una atendería hasta 13 mil personas
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, Liliana Salinas Valdés (DIF Coahuila), Mayra Valdés González (Secretaría de las Mujeres) y Teresita Escalante Contreras (DIF Ramos Arizpe) supervisaron la Clínica de la Salud Popular en la colonia Analco
En un esfuerzo por acercar servicios médicos de calidad a quienes más lo necesitan, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, realizó un recorrido de supervisión por la Clínica de la Salud Popular ubicada en la colonia Analco, acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres; y Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe.
Durante la visita, el edil detalló el funcionamiento y modelo integral de atención de la clínica, que incluirá áreas de atención dental, laboratorio de estudios sin costo, toma de muestras ginecológicas y un servicio de óptica con más de 200 tipos de lentes disponibles para la población.
“Este es uno de los proyectos más importantes de nuestra administración, en el cual contamos con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez y, al mismo tiempo, es uno de los más demandados por la población. Será un placer y un honor entregar este beneficio a las personas de la ciudad que realmente necesitan estos espacios”, enfatizó Gutiérrez Merino.
Las clínicas de la salud popular, además de la ubicada en la colonia Analco, contarán con una sede en la Plaza Pistaches y una tercera por anunciar, conformando un modelo de atención gratuita e integral diseñado para impactar directamente a las familias más vulnerables. Cada unidad tendrá la capacidad de atender hasta 13 mil ciudadanos previamente seleccionados mediante estudios socioeconómicos, garantizando que los apoyos lleguen de manera directa y justa.
Entre los servicios ofrecidos se incluyen consultas médicas generales, atención dental, entrega de medicamentos, distribución de lentes, estudios de laboratorio (incluidas pruebas de VIH) y atención especializada a través de telemedicina, lo que permitirá brindar una cobertura amplia y accesible a la comunidad.
Durante el recorrido, Liliana Salinas Valdés y Mayra Valdés González destacaron la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para impulsar proyectos de salud que transformen la vida de las familias, mientras que Teresita Escalante Contreras reconoció que este modelo representa un avance hacia una atención médica más humana, cercana y accesible para los ramosarizpenses.
Con la puesta en marcha de estas clínicas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso con la salud pública, ofreciendo servicios preventivos, gratuitos y de calidad en colonias estratégicas del municipio, con el objetivo de garantizar que las familias cuenten con soluciones reales y oportunas para el cuidado de su bienestar.
Este proyecto forma parte de una estrategia integral de salud municipal, donde la combinación de infraestructura moderna, personal capacitado y coordinación institucional busca reducir desigualdades en el acceso a servicios médicos, fortalecer la prevención de enfermedades y consolidar una atención médica más cercana y digna para todos los ciudadanos.