Ramos Arizpe consolida liderazgo industrial con inversión de 15 mdd de Whirlpool: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una inversión de 15 millones de dólares por parte de Whirlpool, Ramos Arizpe fortalecerá su posición como uno de los principales polos industriales del país, mediante la expansión de sus operaciones con el traslado de la producción de una línea de refrigeradores que actualmente se fabrica en Nuevo León. El anuncio fue realizado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante la presentación del Foro Ejecutivo Industrial AIERA 2026, donde destacó que este proyecto representa una muestra de la confianza que el sector productivo mantiene en las condiciones de competitividad, certidumbre y desarrollo que ofrece Ramos Arizpe, así como el estado de Coahuila.

Como parte de esta expansión, Whirlpool reubicará en Ramos Arizpe la producción de una línea de refrigeradores que actualmente se manufactura en una de sus plantas de Nuevo León, fortaleciendo su presencia en el municipio y ampliando su capacidad instalada en la entidad. El presidente municipal señaló que este tipo de inversiones son resultado de la coordinación entre el Gobierno Municipal, la administración estatal que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el sector empresarial, colaboración que ha permitido consolidar un entorno propicio para la atracción y expansión de proyectos industriales. Con esta ampliación, la capacidad de producción de refrigeradores en la planta de Ramos Arizpe pasará de 1.2 millones a 2.5 millones de unidades anuales, lo que representa un incremento de más del 100 por ciento y posicionará al municipio como uno de los principales centros de manufactura de Whirlpool en México. Asimismo, el proyecto contempla una importante inversión en infraestructura y equipamiento, además de un impacto significativo en materia de empleo, al estimarse la generación de entre 600 y 800 nuevas fuentes de trabajo directas, en beneficio de las familias de Ramos Arizpe y de la región Sureste de Coahuila.

Actualmente, Whirlpool opera tres plantas en Nuevo León dedicadas a la fabricación de lavadoras, refrigeradores y componentes plásticos. No obstante, la empresa ha identificado a Ramos Arizpe como un punto estratégico para fortalecer su capacidad de manufactura y responder al crecimiento de la demanda de sus productos. Con esta nueva inversión, Ramos Arizpe reafirma su liderazgo como el principal polo industrial de Coahuila y uno de los motores económicos más relevantes del norte del país, al tiempo que consolida su competitividad, estabilidad laboral y capacidad para atraer proyectos de alto impacto para el desarrollo regional.

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