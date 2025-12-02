Ramos Arizpe consolida su estrategia social con apoyo del Gobierno de Coahuila

Coahuila
/ 2 diciembre 2025
    Ramos Arizpe consolida su estrategia social con apoyo del Gobierno de Coahuila
    Trabajo coordinado impulsa atención a familias y adultos mayores en Ramos Arizpe, destacó el Alcalde Tomás Gutiérrez. FOTO: CORTESÍA

Más de 36 mil beneficiados por programas sociales del DIF Municipal

La administración municipal encabezada por Tomás Gutiérrez consolidó este año, a través del DIF Ramos Arizpe, una estrategia de atención social sustentada en la coordinación entre instituciones, empresas y la comunidad, con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila.

Este trabajo articulado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas permitió ampliar el alcance de los programas dirigidos a familias, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Más de 2 mil familias recibieron apoyos y servicios mediante brigadas sociales, mientras que la colaboración con empresas, asociaciones y escuelas hizo posible entregar mochilas y útiles escolares a mil estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: HR Ratings eleva la calificación financiera del Municipio

Entre los avances más significativos del año, destacan la recolección de 40 mil unidades de higiene femenina mediante el programa Alas al Campo y la recaudación de 3.5 toneladas de tapas en apoyo a pacientes con cáncer, acciones que fortalecieron la cultura solidaria del municipio. Este mismo enfoque colaborativo permitió celebrar 52 bodas comunitarias con trámites y festejo sin costo para las parejas.

$!DIF Municipal logra amplia cobertura alimentaria y programas comunitarios con apoyo del Gobierno.
DIF Municipal logra amplia cobertura alimentaria y programas comunitarios con apoyo del Gobierno. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó el papel fundamental del apoyo estatal en la obtención de estos resultados.

“Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez y a la Presidenta Honoraria, la Sra. Liliana Salinas, a su equipo por el apoyo brindado no solo en estas áreas, sino en cada eje de la administración pública, este trabajo coordinado nos permite impulsar programas que realmente transforman la vida de las familias de Ramos Arizpe”, expresó el alcalde.

$!La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó la coordinación con el DIF Coahuila.
La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, destacó la coordinación con el DIF Coahuila. FOTO: CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, señaló que los avances logrados reflejan la unión de esfuerzos entre los distintos organismos.“La articulación con el DIF Coahuila, Inspira Coahuila y Mejora Coahuila fue fundamental para alcanzar cada uno de nuestros objetivos. Cuando sumamos esfuerzos, ampliamos el impacto y llegamos a más personas que hoy cuentan con mejores oportunidades”, explicó.

En materia de atención a los adultos mayores, el Centro Integral de Atención (CIAAM) mantuvo un año de intensa actividad, con más de 500 personas participando en acciones recreativas, culturales y de salud. Uno de los mayores logros fue la medalla de oro obtenida por Ramos Arizpe en las Olimpiadas de Oro, reconocimiento que refleja el compromiso, la disciplina y el espíritu de superación de este sector de la población.

TE PUEDE INTERESAR: Agradecen vecinos rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe

En el área alimentaria, el Departamento de Alimentos incrementó su cobertura, atendiendo a más de 36 mil beneficiarios durante 2025. Además, se prepararon 3 mil 346 comidas diarias y 3 mil 397 desayunos escolares, garantizando una adecuada nutrición para niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

De igual forma, se entregaron 880 despensas a adultos mayores y 208 a mujeres embarazadas y lactantes, y se brindó atención en eventos municipales a más de 5 mil 700 personas. En la zona rural, se distribuyeron 21 mil despensones en 80 comunidades, congregaciones y rancherías, asegurando que el apoyo alimentario llegara a todos los rincones del municipio.

Temas


apoyos sociales

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Organizaciones


DIF Coahuila

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solo el 5% del territorio nacional ha sido explorado, limitando el aprovechamiento de recursos.

Coahuila, entre los estados mineros que podrían verse afectados con recortes de concesiones
true

No atan ni desatan
true

Es AMLO un gran embaucador
Esta situación ha llevado a personas a sentirse engañadas después de solicitar y pagar por servicios que creyeron legítimos.

Alertan por actos religiosos sin validez de la Diócesis de Torreón
Grandeza

Grandeza
Una mujer intervino para separar a las jóvenes en medio del enfrentamiento registrado antes de las 07:20 horas.

Saltillo: difunden en Facebook agresión entre alumnas de secundaria en parada de autobuses
true

Se puede decir... Que le dieron en su pata de ‘palo’
true

Coahuila: debemos cuidar las ventajas competitivas