Ramos Arizpe consolida su estrategia social con apoyo del Gobierno de Coahuila
Más de 36 mil beneficiados por programas sociales del DIF Municipal
La administración municipal encabezada por Tomás Gutiérrez consolidó este año, a través del DIF Ramos Arizpe, una estrategia de atención social sustentada en la coordinación entre instituciones, empresas y la comunidad, con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila.
Este trabajo articulado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas permitió ampliar el alcance de los programas dirigidos a familias, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Más de 2 mil familias recibieron apoyos y servicios mediante brigadas sociales, mientras que la colaboración con empresas, asociaciones y escuelas hizo posible entregar mochilas y útiles escolares a mil estudiantes.
Entre los avances más significativos del año, destacan la recolección de 40 mil unidades de higiene femenina mediante el programa Alas al Campo y la recaudación de 3.5 toneladas de tapas en apoyo a pacientes con cáncer, acciones que fortalecieron la cultura solidaria del municipio. Este mismo enfoque colaborativo permitió celebrar 52 bodas comunitarias con trámites y festejo sin costo para las parejas.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó el papel fundamental del apoyo estatal en la obtención de estos resultados.
“Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez y a la Presidenta Honoraria, la Sra. Liliana Salinas, a su equipo por el apoyo brindado no solo en estas áreas, sino en cada eje de la administración pública, este trabajo coordinado nos permite impulsar programas que realmente transforman la vida de las familias de Ramos Arizpe”, expresó el alcalde.
La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, señaló que los avances logrados reflejan la unión de esfuerzos entre los distintos organismos.“La articulación con el DIF Coahuila, Inspira Coahuila y Mejora Coahuila fue fundamental para alcanzar cada uno de nuestros objetivos. Cuando sumamos esfuerzos, ampliamos el impacto y llegamos a más personas que hoy cuentan con mejores oportunidades”, explicó.
En materia de atención a los adultos mayores, el Centro Integral de Atención (CIAAM) mantuvo un año de intensa actividad, con más de 500 personas participando en acciones recreativas, culturales y de salud. Uno de los mayores logros fue la medalla de oro obtenida por Ramos Arizpe en las Olimpiadas de Oro, reconocimiento que refleja el compromiso, la disciplina y el espíritu de superación de este sector de la población.
En el área alimentaria, el Departamento de Alimentos incrementó su cobertura, atendiendo a más de 36 mil beneficiarios durante 2025. Además, se prepararon 3 mil 346 comidas diarias y 3 mil 397 desayunos escolares, garantizando una adecuada nutrición para niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.
De igual forma, se entregaron 880 despensas a adultos mayores y 208 a mujeres embarazadas y lactantes, y se brindó atención en eventos municipales a más de 5 mil 700 personas. En la zona rural, se distribuyeron 21 mil despensones en 80 comunidades, congregaciones y rancherías, asegurando que el apoyo alimentario llegara a todos los rincones del municipio.