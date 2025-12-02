Ramos Arizpe consolida su estrategia social con apoyo del Gobierno de Coahuila

La administración municipal encabezada por Tomás Gutiérrez consolidó este año, a través del DIF Ramos Arizpe, una estrategia de atención social sustentada en la coordinación entre instituciones, empresas y la comunidad, con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila. Este trabajo articulado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas permitió ampliar el alcance de los programas dirigidos a familias, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Más de 2 mil familias recibieron apoyos y servicios mediante brigadas sociales, mientras que la colaboración con empresas, asociaciones y escuelas hizo posible entregar mochilas y útiles escolares a mil estudiantes. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: HR Ratings eleva la calificación financiera del Municipio Entre los avances más significativos del año, destacan la recolección de 40 mil unidades de higiene femenina mediante el programa Alas al Campo y la recaudación de 3.5 toneladas de tapas en apoyo a pacientes con cáncer, acciones que fortalecieron la cultura solidaria del municipio. Este mismo enfoque colaborativo permitió celebrar 52 bodas comunitarias con trámites y festejo sin costo para las parejas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó el papel fundamental del apoyo estatal en la obtención de estos resultados. “Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez y a la Presidenta Honoraria, la Sra. Liliana Salinas, a su equipo por el apoyo brindado no solo en estas áreas, sino en cada eje de la administración pública, este trabajo coordinado nos permite impulsar programas que realmente transforman la vida de las familias de Ramos Arizpe”, expresó el alcalde.