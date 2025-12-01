Ramos Arizpe: HR Ratings eleva la calificación financiera del Municipio

Coahuila
/ 1 diciembre 2025
    Ramos Arizpe: HR Ratings eleva la calificación financiera del Municipio
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reafirma el compromiso con la disciplina financiera.

El Municipio se ubica entre los mejor evaluados del estado en materia financiera

La agencia evaluadora HR Ratings incrementó la calificación del Municipio de Ramos Arizpe de HR A+ a HR AA- con Perspectiva Estable, un reconocimiento al manejo responsable, transparente y sólido de las finanzas públicas durante la actual administración encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El nuevo nivel de calificación confirma que el municipio mantiene finanzas sanas, un bajo nivel de endeudamiento y una operación estable, elementos que fortalecen la capacidad institucional para continuar invirtiendo en infraestructura, programas sociales y servicios públicos que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Según HR Ratings, Ramos Arizpe registra un balance primario positivo, una reducción sostenida de pasivos y un desempeño responsable en el uso de los recursos municipales.

Estos indicadores colocan al municipio entre los mejor evaluados del estado en materia financiera y reflejan la continuidad de políticas de disciplina y planeación presupuestal.

El Gobierno Municipal destacó que la mejora en la calificación reafirma el compromiso de la administración con la eficiencia administrativa, la correcta aplicación del gasto y el uso adecuado de cada peso público.

Señaló que este resultado permitirá mantener la ruta de crecimiento, atracción de inversiones y consolidación de proyectos que favorecen a las familias ramosarizpenses.

Con esta evaluación, Ramos Arizpe se posiciona como un referente estatal en estabilidad financiera, lo que fortalece la confianza ciudadana y de organismos externos en la gestión municipal.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

