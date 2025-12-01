Agradecen vecinos rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe

Habitantes del sector Real del Valle expresaron su agradecimiento al Gobierno Municipal por el próximo inicio de la rehabilitación del Camino Real del Valle, una obra que transformará uno de los accesos más transitados entre la carretera a Los Pinos y Parajes del Valle.

La administración municipal puntualizó que el proyecto mejorará la movilidad, reforzará la seguridad vial y brindará un entorno más ordenado y seguro tanto para peatones como para automovilistas.

TE PUEDE INTERESAR: En 2025, impulsa Ramos Arizpe proyectos clave con apoyo del Gobierno de Coahuila

Durante la presentación oficial, los vecinos destacaron que esta intervención representa una solución largamente esperada por cientos de familias que diariamente enfrentan dificultades para desplazarse por una vialidad deteriorada y con poca iluminación.

Los habitantes del sector consideraron que los trabajos traerán beneficios inmediatos y elevarán la calidad de vida en toda la zona.