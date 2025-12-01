Agradecen vecinos rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 1 diciembre 2025
    Agradecen vecinos rehabilitación del Camino Real del Valle en Ramos Arizpe
    Vecinos señalan que esta intervención es una solución largamente esperada por cientos de familias. FOTO: CORTESÍA

La obra mejorará la movilidad y reforzará la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la zona

Habitantes del sector Real del Valle expresaron su agradecimiento al Gobierno Municipal por el próximo inicio de la rehabilitación del Camino Real del Valle, una obra que transformará uno de los accesos más transitados entre la carretera a Los Pinos y Parajes del Valle.

La administración municipal puntualizó que el proyecto mejorará la movilidad, reforzará la seguridad vial y brindará un entorno más ordenado y seguro tanto para peatones como para automovilistas.

TE PUEDE INTERESAR: En 2025, impulsa Ramos Arizpe proyectos clave con apoyo del Gobierno de Coahuila

Durante la presentación oficial, los vecinos destacaron que esta intervención representa una solución largamente esperada por cientos de familias que diariamente enfrentan dificultades para desplazarse por una vialidad deteriorada y con poca iluminación.

Los habitantes del sector consideraron que los trabajos traerán beneficios inmediatos y elevarán la calidad de vida en toda la zona.

$!El proyecto incluye ampliación de carriles vehiculares, creación de espacios peatonales iluminados y un camellón central.
El proyecto incluye ampliación de carriles vehiculares, creación de espacios peatonales iluminados y un camellón central. FOTO: CORTESÍA

La obra contempla la ampliación de los carriles de circulación, la creación de espacios peatonales iluminados, la construcción de un camellón central y la instalación de un semáforo para regular el tránsito en un punto de alto flujo vehicular.

Guadalupe Peralta Castelo, residente de Real del Valle, agradeció la atención del Gobierno Municipal a esta demanda histórica. “Quiero enviar un agradecimiento total a la actual administración por algo que es una real necesidad. Las familias de esta área requerimos esa seguridad visual y vial; es algo que veníamos buscando y no se había dado. Muchas gracias al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por hacer realidad la tranquilidad y el embellecimiento de ese camino”, expresó.

$!Tomás Gutiérrez Merino afirma que esta obra forma parte del programa ‘Con Obra Tras Obra, Ramos Se Transforma’
Tomás Gutiérrez Merino afirma que esta obra forma parte del programa ‘Con Obra Tras Obra, Ramos Se Transforma’ FOTO: CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe pone en marcha nueva plataforma digital para pago y consulta del servicio de agua

Otra vecina, Lourdes Chaparro, destacó que los trabajos resolverán problemas que por años afectaron a la comunidad. “Estoy muy agradecida con nuestro alcalde Tomás Gutiérrez, ya que ha visto nuestras necesidades de vialidad, de falta de caminos peatonales y de luminarias. Todas estas obras nos van a favorecer a todo Real del Valle y a las colonias alrededor; esto reducirá accidentes y agilizará el tránsito vehicular”, comentó.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino afirmó que esta rehabilitación forma parte del programa municipal “Con Obra Tras Obra, Ramos Se Transforma”, que en su etapa final fortalecerá la infraestructura vial, hídrica, de recreación, seguridad y salud en distintos sectores de la ciudad.

