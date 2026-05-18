Saltillo encabeza generación de empleo entre capitales del país: IMSS

El alcalde Javier Díaz González destacó que este dinamismo ubica a Coahuila como el segundo estado con mayor crecimiento laboral en abril, posicionando a la capital por encima de urbes como Hermosillo, que registró 10 mil empleos.

Saltillo se consolidó como la ciudad capital con mayor generación de empleo a nivel nacional durante el primer cuatrimestre de 2026, acumulando 16 mil nuevas plazas laborales formales, según cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“En el ámbito económico, Saltillo destaca por su formalidad laboral. Según los números del Seguro Social, Coahuila es el segundo estado con mayor generación de empleos en abril”, puntualizó la primera autoridad de Saltillo.

El presidente municipal resaltó el liderazgo de la ciudad en el arranque del año.

“Saltillo se consolidó como la capital con mayor generación de empleos en el primer cuatrimestre. De enero a abril de 2026, se han generado 16 mil nuevos empleos”, enfatizó.

Díaz González atribuyó el éxito económico de la región a factores clave de competitividad.

“Esto se debe a la confianza de los inversionistas, la seguridad en el estado y la mano de obra calificada con alta calidad educativa”, argumentó.

NUEVAS INVERSIONES AUTOMOTRICES LLEGARÁN TRAS GIRA EN EUROPA

Aunado a esto, el edil anunció la llegada de más capital extranjero tras la reciente misión comercial en Europa.

“Tras la participación en la feria de Hannover, se anunciaron nuevas inversiones importantes en la industria automotriz”, confirmó.