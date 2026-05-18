Saltillo encabeza generación de empleo entre capitales del país: IMSS

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    Saltillo encabeza generación de empleo entre capitales del país: IMSS
    La ciudad acumuló 16 mil nuevos empleos entre enero y abril, superando a otras capitales del país en crecimiento laboral. ESPECIAL
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

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La ciudad acumuló 16 mil nuevos empleos formales durante el primer cuatrimestre de 2026 y superó a otras capitales del país en crecimiento laboral

Saltillo se consolidó como la ciudad capital con mayor generación de empleo a nivel nacional durante el primer cuatrimestre de 2026, acumulando 16 mil nuevas plazas laborales formales, según cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El alcalde Javier Díaz González destacó que este dinamismo ubica a Coahuila como el segundo estado con mayor crecimiento laboral en abril, posicionando a la capital por encima de urbes como Hermosillo, que registró 10 mil empleos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/mundial-de-futbol-dispara-ocupacion-hotelera-en-saltillo-hasta-un-15-ID20769247

“En el ámbito económico, Saltillo destaca por su formalidad laboral. Según los números del Seguro Social, Coahuila es el segundo estado con mayor generación de empleos en abril”, puntualizó la primera autoridad de Saltillo.

El presidente municipal resaltó el liderazgo de la ciudad en el arranque del año.

“Saltillo se consolidó como la capital con mayor generación de empleos en el primer cuatrimestre. De enero a abril de 2026, se han generado 16 mil nuevos empleos”, enfatizó.

Díaz González atribuyó el éxito económico de la región a factores clave de competitividad.

“Esto se debe a la confianza de los inversionistas, la seguridad en el estado y la mano de obra calificada con alta calidad educativa”, argumentó.

NUEVAS INVERSIONES AUTOMOTRICES LLEGARÁN TRAS GIRA EN EUROPA

Aunado a esto, el edil anunció la llegada de más capital extranjero tras la reciente misión comercial en Europa.

“Tras la participación en la feria de Hannover, se anunciaron nuevas inversiones importantes en la industria automotriz”, confirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/antes-de-que-termine-mayo-operaran-tres-rutas-alimentadoras-en-saltillo-javier-diaz-ID20769230

Para finalizar, el alcalde indicó que la administración local enfocará sus esfuerzos en integrar cadenas productivas.

“Se trabajará para buscar la proveeduría local necesaria para estas empresas y seguir manteniendo la competitividad de Saltillo”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

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Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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