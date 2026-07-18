Ramos Arizpe fortalece a sus atletas con apoyos para competir dentro y fuera del País

RAMOS ARIZPE, COAH.- Representar a Ramos Arizpe en una competencia ya no depende únicamente del talento. Durante 2026, el Gobierno Municipal ha reforzado el respaldo a deportistas locales mediante apoyos económicos que les permiten participar en torneos estatales, nacionales e internacionales. A través de la Dirección del Deporte, la administración municipal ha beneficiado a atletas y equipos de disciplinas como pentatlón, porristas, beisbol, boxeo, futbol, tochito, softbol y gimnasia, quienes han competido en eventos realizados en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa y otras entidades del País.

Los apoyos han llegado a integrantes de escuelas y clubes deportivos que han representado al municipio en certámenes como la Copa Halcones de Banda de Guerra, Grand National Premier All Star, Where Stars Shine, Competencia Internacional de Box, Copa Peñoles, Championship Kings on the Stage, Laguna Fest, Grand National y diversos campeonatos regionales y nacionales. “En Ramos Arizpe creemos en el talento de nuestra gente. Cada apoyo que entregamos representa una oportunidad para que nuestros deportistas sigan preparándose, compitan al más alto nivel y sean un orgullo para nuestro municipio”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. IMPULSAN ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA El respaldo a los atletas forma parte de una estrategia integral para fortalecer la práctica deportiva en el municipio, que durante este año también ha incluido la creación y rehabilitación de espacios públicos para la activación física.

Entre las principales acciones destacan la construcción del Complejo Recreativo y Deportivo del ejido Estación Higo, la habilitación de nuevas áreas recreativas en San Gregorio y la reactivación del programa Primer Tiempo, mediante el cual se proporciona hidratación gratuita durante la temporada de altas temperaturas. A estas iniciativas se suma la incorporación de la franquicia Bravos de San Dieguito Ramos Arizpe a la Liga del Norte de Coahuila, así como el impulso a la Liga Municipal de Softbol Femenil Sabatina, con el propósito de ampliar las opciones para la práctica deportiva en distintas disciplinas. El director del Deporte, Leonardo Saucedo Vitela, señaló que la instrucción es mantener el respaldo a quienes representan al municipio en competencias de distintos niveles, al considerar que el deporte contribuye al desarrollo personal, fortalece valores y genera oportunidades para las nuevas generaciones.