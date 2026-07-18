Ramos Arizpe fortalece a sus atletas con apoyos para competir dentro y fuera del País

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Arizpe fortalece a sus atletas con apoyos para competir dentro y fuera del País
    Deportistas de Ramos Arizpe recibieron apoyos económicos para participar en competencias estatales, nacionales e internacionales durante 2026. CORTESÍA

La administración municipal impulsa infraestructura, programas y acciones para ampliar las oportunidades de desarrollo deportivo

RAMOS ARIZPE, COAH.- Representar a Ramos Arizpe en una competencia ya no depende únicamente del talento. Durante 2026, el Gobierno Municipal ha reforzado el respaldo a deportistas locales mediante apoyos económicos que les permiten participar en torneos estatales, nacionales e internacionales.

A través de la Dirección del Deporte, la administración municipal ha beneficiado a atletas y equipos de disciplinas como pentatlón, porristas, beisbol, boxeo, futbol, tochito, softbol y gimnasia, quienes han competido en eventos realizados en Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa y otras entidades del País.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/descarta-sedu-cierre-de-preescolares-en-coahuila-por-baja-matricula-EG22247672

Los apoyos han llegado a integrantes de escuelas y clubes deportivos que han representado al municipio en certámenes como la Copa Halcones de Banda de Guerra, Grand National Premier All Star, Where Stars Shine, Competencia Internacional de Box, Copa Peñoles, Championship Kings on the Stage, Laguna Fest, Grand National y diversos campeonatos regionales y nacionales.

“En Ramos Arizpe creemos en el talento de nuestra gente. Cada apoyo que entregamos representa una oportunidad para que nuestros deportistas sigan preparándose, compitan al más alto nivel y sean un orgullo para nuestro municipio”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

IMPULSAN ESPACIOS Y PROGRAMAS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA

El respaldo a los atletas forma parte de una estrategia integral para fortalecer la práctica deportiva en el municipio, que durante este año también ha incluido la creación y rehabilitación de espacios públicos para la activación física.

$!El municipio complementa el respaldo a los atletas con nueva infraestructura, programas de activación física y el fortalecimiento de ligas deportivas.
El municipio complementa el respaldo a los atletas con nueva infraestructura, programas de activación física y el fortalecimiento de ligas deportivas. CORTESÍA

Entre las principales acciones destacan la construcción del Complejo Recreativo y Deportivo del ejido Estación Higo, la habilitación de nuevas áreas recreativas en San Gregorio y la reactivación del programa Primer Tiempo, mediante el cual se proporciona hidratación gratuita durante la temporada de altas temperaturas.

A estas iniciativas se suma la incorporación de la franquicia Bravos de San Dieguito Ramos Arizpe a la Liga del Norte de Coahuila, así como el impulso a la Liga Municipal de Softbol Femenil Sabatina, con el propósito de ampliar las opciones para la práctica deportiva en distintas disciplinas.

El director del Deporte, Leonardo Saucedo Vitela, señaló que la instrucción es mantener el respaldo a quienes representan al municipio en competencias de distintos niveles, al considerar que el deporte contribuye al desarrollo personal, fortalece valores y genera oportunidades para las nuevas generaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Deportes
Softbol

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Club exclusivo

Club exclusivo
true

POLITICÓN: Las revelaciones de ‘El Jimmy’ Martínez Veloz, ¿viene EU por Marina del Pilar?
NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es acusado de ser parte de esta red de huachicol fiscal.

Por huachicol fiscal van tras 25 personas y 11 empresas que forman megarred que operaba en Coahuila
Este segmento premium del mercado inmobiliario local tiene complicaciones para poder ser colocado.

Saltillo: Sin demanda, casas de lujo de más de 50 mdp
La Sindicatura de AHMSA pidió al Juzgado verificar un listado laboral por posibles páginas faltantes y confirmó que un montacargas será entregado el 20 de julio en la Planta 1

AHMSA fija fecha de entrega de montacargas y revisa padrón actualizado de trabajadores
Gilberto Jiménez conectó el sencillo con el que Charros dejó tendido a Saraperos y selló la victoria 6-5 en Jalisco.

Saraperos deja escapar la ventaja y cae ante Charros en extrainnings
Estrategia. El actor aseguró que mostrará su verdadera personalidad dentro del reality y adelantó que compartirá historias inéditas de su carrera en la televisión.

Ernesto Laguardia pide el respaldo de Saltillo rumbo a ‘La Casa de los Famosos México’