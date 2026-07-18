Descarta SEDU cierre de preescolares en Coahuila por baja matrícula

La subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz, explicó que el fenómeno se concentra únicamente en el primer grado, mientras que los grupos de segundo y, especialmente, de tercero mantienen una alta demanda.

Luego de que durante el ciclo escolar 2025-2026 surgieran versiones sobre el presunto cierre de al menos 11 jardines de niños debido a la baja matrícula, la Secretaría de Educación de Coahuila aseguró que ningún preescolar ha dejado de operar por esta causa.

”No se cierran porque tenemos el segundo año y el tercer año vigentes, y sobre todo el tercero rebasado en matrícula a nivel estatal”, señaló.

Las estadísticas de la propia dependencia muestran este comportamiento. Durante el ciclo escolar 2025-2026, alrededor de 32 mil 483 niños que, de acuerdo con las proyecciones del Registro Civil, tenían edad para cursar el primer grado de preescolar no fueron inscritos.

Sin embargo, la diferencia disminuye considerablemente en segundo grado, donde el rezago fue de 7 mil 179 menores.

En contraste, para tercer grado, mientras el Registro Civil estimaba una población de 43 mil 082 niños con edad para cursarlo, la matrícula alcanzó 47 mil 530 alumnos, es decir, 4 mil 448 estudiantes más de los previstos.

De acuerdo con la Subsecretaría, esto refleja que muchas familias optan por incorporar a sus hijos directamente en el último año de preescolar, una vez que consideran que tienen mayor autonomía o están próximos a ingresar a primaria.

Esta tendencia también se observa en la organización de los planteles. Según docentes de jardines de niños en Saltillo consultadas señalaron que, ante la baja demanda en los primeros grados, es común que al inicio de cada ciclo escolar se integren grupos bigardos, como primero y segundo o segundo y tercero, mientras que tercer grado suele operar con grupos independientes debido a su mayor matrícula.

La funcionaria aclaró que la infraestructura educativa permanece intacta y que existe capacidad suficiente para atender a los niños que eventualmente decidan incorporarse desde el primer grado.