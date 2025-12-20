Continúa DIF Coahuila atención en las comunidades rurales

El DIF Coahuila realizó una gira de trabajo en ejidos de los municipios de Francisco I. Madero y Arteaga, donde entregó apoyos sociales y llevó a cabo actividades comunitarias dirigidas a población en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada se visitaron los ejidos San Isidro, Trinidad, 18 de Marzo, San Antonio de las Alazanas y La Biznaga. De acuerdo con la dependencia, las acciones beneficiaron a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, quienes recibieron apoyos alimentarios, cobijas, colchones, juguetes y otros artículos de primera necesidad.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que estas actividades forman parte de la estrategia estatal de atención directa en comunidades rurales. En el recorrido también se realizaron posadas comunitarias y actividades recreativas, con el objetivo de fortalecer la convivencia entre las familias.

Como parte de la gira, en el ejido San Antonio de las Alazanas se instaló el programa Mercadito Pa’ Delante, mediante el cual las familias intercambian materiales reciclables por productos básicos. El DIF informó que, a nivel estatal, este programa ha realizado 39 ediciones, beneficiado a más de 4 mil familias y recolectado más de 108 toneladas de chatarra, canjeadas por alimentos, artículos de limpieza e higiene personal.

Las actividades contaron con la participación de asociaciones civiles como Fortalezcamos Familias, Un Juguete Una Sonrisa, CMIC Laguna, Manitas que abrigan y el Club Saraperos de Saltillo, así como con el apoyo de autoridades municipales.

El DIF Coahuila indicó que continuará con este tipo de acciones en distintas regiones del estado, como parte de su programa de atención social en comunidades rurales y de difícil acceso.