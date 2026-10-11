Ramos Arizpe fortalece prevención del delito, no baja la guardia en seguridad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene operativos permanentes, patrullajes preventivos y acciones de proximidad social para prevenir delitos, preservar el orden y fortalecer la seguridad de las familias, bajo la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino. La estrategia contempla presencia policial en colonias, sectores comerciales, zonas industriales, comunidades rurales, carreteras y accesos al municipio, en coordinación con las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y con la participación de los tres órdenes de gobierno.

Como parte de estas acciones, Ramos Arizpe participó en el Operativo Espejo de Prevención y Blindaje, implementado de manera conjunta por los gobiernos de Coahuila y Nuevo León para reforzar la vigilancia en carreteras, caminos, brechas, comunidades y zonas limítrofes entre ambas entidades. En el despliegue participan corporaciones de seguridad de ambos estados, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las fiscalías, con el objetivo de prevenir actividades delictivas y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la seguridad requiere atención permanente, coordinación institucional y cercanía con la ciudadanía, por lo que el municipio mantiene rondines preventivos y presencia policial en distintos sectores de la zona urbana y rural.

Asimismo, indicó que la estrategia municipal está alineada con las acciones estatales para reforzar el blindaje de Coahuila y fortalecer la colaboración con las entidades vecinas. De acuerdo con lo planteado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, los operativos conjuntos buscan cerrar espacios a la delincuencia, incrementar la vigilancia en los límites estatales y preservar las condiciones de seguridad y orden.

En el ámbito municipal, estas labores se complementan con recorridos en colonias y comunidades, acciones de proximidad social y coordinación permanente con corporaciones estatales y federales para atender situaciones que puedan representar un riesgo para la población. La estrategia contempla que la prevención y la vigilancia se mantengan de manera cotidiana, más allá de los operativos especiales, mediante la presencia policial y la atención ciudadana tanto en la ciudad como en las comunidades rurales de Ramos Arizpe.