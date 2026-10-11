Ramos Arizpe fortalece prevención del delito, no baja la guardia en seguridad

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    Ramos Arizpe fortalece prevención del delito, no baja la guardia en seguridad
    La vigilancia policial se extiende a colonias, zonas comerciales e industriales, comunidades rurales, carreteras y accesos al municipio. CORTESÍA

El Gobierno Municipal implementa una estrategia basada en patrullajes preventivos, vigilancia y proximidad social

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene operativos permanentes, patrullajes preventivos y acciones de proximidad social para prevenir delitos, preservar el orden y fortalecer la seguridad de las familias, bajo la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

La estrategia contempla presencia policial en colonias, sectores comerciales, zonas industriales, comunidades rurales, carreteras y accesos al municipio, en coordinación con las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y con la participación de los tres órdenes de gobierno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerza-emas-atencion-a-drenajes-y-tomas-domiciliarias-en-ramos-arizpe-AF24037263

Como parte de estas acciones, Ramos Arizpe participó en el Operativo Espejo de Prevención y Blindaje, implementado de manera conjunta por los gobiernos de Coahuila y Nuevo León para reforzar la vigilancia en carreteras, caminos, brechas, comunidades y zonas limítrofes entre ambas entidades.

En el despliegue participan corporaciones de seguridad de ambos estados, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las fiscalías, con el objetivo de prevenir actividades delictivas y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la seguridad requiere atención permanente, coordinación institucional y cercanía con la ciudadanía, por lo que el municipio mantiene rondines preventivos y presencia policial en distintos sectores de la zona urbana y rural.

$!Operativos buscan reforzar la vigilancia en carreteras, caminos, brechas, comunidades y zonas limítrofes entre ambas entidades.
Operativos buscan reforzar la vigilancia en carreteras, caminos, brechas, comunidades y zonas limítrofes entre ambas entidades. CORTESÍA

Asimismo, indicó que la estrategia municipal está alineada con las acciones estatales para reforzar el blindaje de Coahuila y fortalecer la colaboración con las entidades vecinas.

De acuerdo con lo planteado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, los operativos conjuntos buscan cerrar espacios a la delincuencia, incrementar la vigilancia en los límites estatales y preservar las condiciones de seguridad y orden.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-ramos-arizpe-la-administracion-de-tomas-gutierrez-mantiene-espacios-de-convivencia-en-colonias-y-comunidades-rurales-AD24051753

En el ámbito municipal, estas labores se complementan con recorridos en colonias y comunidades, acciones de proximidad social y coordinación permanente con corporaciones estatales y federales para atender situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

La estrategia contempla que la prevención y la vigilancia se mantengan de manera cotidiana, más allá de los operativos especiales, mediante la presencia policial y la atención ciudadana tanto en la ciudad como en las comunidades rurales de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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