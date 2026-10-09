Refuerza EMAS atención a drenajes y tomas domiciliarias en Ramos Arizpe

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    Refuerza EMAS atención a drenajes y tomas domiciliarias en Ramos Arizpe

El organismo prioriza la atención a problemas de drenaje y descargas domiciliarias

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), mantiene trabajos de reparación y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad para atender reportes ciudadanos y mejorar el funcionamiento de las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Nicanor Aguirre Flores, gerente general de EMAS, señaló que, por indicaciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se reforzó la atención a problemas de drenaje y descargas domiciliarias, tanto en viviendas como en vialidades.

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“Los trabajos responden tanto a las necesidades de mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria como a las solicitudes de los ciudadanos que requieren atención en sus domicilios y vialidades”, indicó.

Entre las intervenciones recientes se encuentran las realizadas en la calle Carlos Arruza, a la altura de los números 459 y 465, donde personal del organismo efectúa excavaciones, revisiones de tuberías y maniobras con maquinaria especializada para solucionar problemas en las descargas domiciliarias de drenaje.

Estas labores buscan corregir fallas en el sistema sanitario y mejorar las condiciones de las viviendas, particularmente en los puntos donde las deficiencias en las instalaciones han ocasionado afectaciones a los habitantes.

$!Los trabajos incluyen excavaciones, revisión de tuberías y uso de maquinaria especializada para identificar y corregir los problemas en las instalaciones sanitarias.
Los trabajos incluyen excavaciones, revisión de tuberías y uso de maquinaria especializada para identificar y corregir los problemas en las instalaciones sanitarias. CORTESÍA

María Dolores Aguilar, vecina del sector, explicó que solicitó la intervención de EMAS debido a problemas registrados en su domicilio, principalmente en el área del baño.

La atención a este caso forma parte de las acciones que desarrolla el organismo para responder a las solicitudes de los habitantes, evaluar las condiciones de las instalaciones y efectuar las reparaciones necesarias de acuerdo con las características de cada reporte.

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EMAS recordó que la ciudadanía puede solicitar atención por fugas de agua, problemas de drenaje, descargas domiciliarias y otras incidencias mediante dos vías: acudir directamente a las ventanillas del organismo o comunicarse a través del chatbot de atención ciudadana en el número 844 451 6276.

Para facilitar el registro y seguimiento de los reportes, los usuarios pueden proporcionar la ubicación y las características del problema, a fin de que sea canalizado al personal operativo correspondiente.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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