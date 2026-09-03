Ramos Arizpe: hallan a hombre sin vida junto a carretera a Monclova; indagan posible atropellamiento

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: hallan a hombre sin vida junto a carretera a Monclova; indagan posible atropellamiento
    Al parecer es una persona en situación de calle Ulises Martínez
    Ramos Arizpe: hallan a hombre sin vida junto a carretera a Monclova; indagan posible atropellamiento
    Peritos recabaron indicios Ulises Martínez
    Ramos Arizpe: hallan a hombre sin vida junto a carretera a Monclova; indagan posible atropellamiento
    El cuerpo presentaba lesiones de atropellamiento Ulises Martínez
    Ramos Arizpe: hallan a hombre sin vida junto a carretera a Monclova; indagan posible atropellamiento
    Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. ULISES MARTÍNEZ

El cuerpo fue localizado entre la vegetación, a unos seis metros de la carpeta asfáltica y cerca del ejido El Mesón del Norte; la víctima, de entre 30 y 35 años, permanece sin identificar

RAMOS ARIZPE, COAH.- La tarde de este jueves fue localizado sin vida un hombre de entre 30 y 35 años a un costado de la carretera a Monclova, en el municipio de Ramos Arizpe. Aparentemente, se encontraba en situación de calle.

El hallazgo se registró a la altura del kilómetro 9, en las inmediaciones del ejido El Mesón del Norte. Personas que transitaban por el sector observaron al hombre entre la vegetación y solicitaron la presencia de las autoridades mediante una llamada al sistema de emergencias 911.

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El cuerpo se encontraba aproximadamente a seis metros de distancia de la carpeta asfáltica, lo que movilizó a paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Tras realizar una valoración, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

$!El cuerpo, con aparente huella de atropellamiento, fue encontrado entre la vegetación, aproximadamente a seis metros de la carpeta asfáltica.
El cuerpo, con aparente huella de atropellamiento, fue encontrado entre la vegetación, aproximadamente a seis metros de la carpeta asfáltica. ULISES MARTÍNEZ

El fallecido vestía pantalón y camisa de color negro, además de tener el cabello largo. Hasta el momento no se ha establecido su identidad, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias para determinar quién era.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron para asegurar y abanderar el área, mientras agentes y personal de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las investigaciones correspondientes.

$!Personal de la Fiscalía recabó indicios en el sitio donde fue localizado el hombre, a un costado de la carretera a Monclova.
Personal de la Fiscalía recabó indicios en el sitio donde fue localizado el hombre, a un costado de la carretera a Monclova. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar fueron encontrados algunos indicios que llevaron a las autoridades a considerar, como una de las líneas de investigación, la posibilidad de que el hombre hubiera sido atropellado por un vehículo.

Las investigaciones buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si alguna unidad estuvo involucrada en el fallecimiento. Las autoridades recaban elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar responsabilidades.

$!El área permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.
El área permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte. ULISES MARTÍNEZ

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de muerte. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación y continúa con las indagatorias.

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