Ramos Arizpe: hallan a hombre sin vida junto a carretera a Monclova; indagan posible atropellamiento

RAMOS ARIZPE, COAH.- La tarde de este jueves fue localizado sin vida un hombre de entre 30 y 35 años a un costado de la carretera a Monclova, en el municipio de Ramos Arizpe. Aparentemente, se encontraba en situación de calle. El hallazgo se registró a la altura del kilómetro 9, en las inmediaciones del ejido El Mesón del Norte. Personas que transitaban por el sector observaron al hombre entre la vegetación y solicitaron la presencia de las autoridades mediante una llamada al sistema de emergencias 911.

El cuerpo se encontraba aproximadamente a seis metros de distancia de la carpeta asfáltica, lo que movilizó a paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Tras realizar una valoración, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

El fallecido vestía pantalón y camisa de color negro, además de tener el cabello largo. Hasta el momento no se ha establecido su identidad, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias para determinar quién era. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron para asegurar y abanderar el área, mientras agentes y personal de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las investigaciones correspondientes.

En el lugar fueron encontrados algunos indicios que llevaron a las autoridades a considerar, como una de las líneas de investigación, la posibilidad de que el hombre hubiera sido atropellado por un vehículo. Las investigaciones buscan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si alguna unidad estuvo involucrada en el fallecimiento. Las autoridades recaban elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar responsabilidades.