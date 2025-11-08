Ramos Arizpe impulsa empleo femenino y mejora urbana con el programa ‘Ola Verde’
El Gobierno Municipal fortalece la recuperación de espacios públicos, brindando empleo y apoyo económico a mujeres jefas de familia dedicadas al mantenimiento urbano
Con el impulso del programa Ola Verde, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por Tomás Gutiérrez Merino, continúa con la recuperación y el embellecimiento de espacios públicos, al tiempo que genera oportunidades laborales para mujeres y madres jefas de familia.
Durante la semana, las brigadas de Ola Verde llevaron a cabo labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento en diversos puntos de la ciudad, entre ellos Plaza Tula, Villasol, Manantiales del Valle, Lomas del Valle, así como la plaza Comalcalco, en la colonia Analco, y el primer cuadro del municipio.
“El desarrollo de Ramos Arizpe también se construye con el esfuerzo de nuestras mujeres. Ellas son ejemplo de trabajo, compromiso y amor por su comunidad”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al reconocer la labor de las participantes del programa.
El programa Ola Verde ofrece empleo digno y apoyo económico semanal a 60 mujeres ramosarizpenses, quienes trabajan de lunes a viernes en jornadas matutinas, contribuyendo al mejoramiento urbano y al fortalecimiento del tejido social.
Cuando las acciones requieren atención especializada, como retiro de escombro, descacharización o limpieza profunda, las cuadrillas de Parques y Jardines y Servicios Primarios se integran a las tareas, garantizando resultados visibles y de alto impacto.
“Cada plaza limpia, cada espacio cuidado, es reflejo de un gobierno cercano y de una ciudadanía que se involucra. Ramos Arizpe avanza con orden, con participación y con resultados”, subrayó el edil.