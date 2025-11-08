Ramos Arizpe impulsa empleo femenino y mejora urbana con el programa ‘Ola Verde’

Coahuila
/ 8 noviembre 2025
    Ramos Arizpe impulsa empleo femenino y mejora urbana con el programa ‘Ola Verde’
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el compromiso de las mujeres que participan en el programa municipal. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal fortalece la recuperación de espacios públicos, brindando empleo y apoyo económico a mujeres jefas de familia dedicadas al mantenimiento urbano

Con el impulso del programa Ola Verde, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por Tomás Gutiérrez Merino, continúa con la recuperación y el embellecimiento de espacios públicos, al tiempo que genera oportunidades laborales para mujeres y madres jefas de familia.

Durante la semana, las brigadas de Ola Verde llevaron a cabo labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento en diversos puntos de la ciudad, entre ellos Plaza Tula, Villasol, Manantiales del Valle, Lomas del Valle, así como la plaza Comalcalco, en la colonia Analco, y el primer cuadro del municipio.

“El desarrollo de Ramos Arizpe también se construye con el esfuerzo de nuestras mujeres. Ellas son ejemplo de trabajo, compromiso y amor por su comunidad”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al reconocer la labor de las participantes del programa.

El programa Ola Verde ofrece empleo digno y apoyo económico semanal a 60 mujeres ramosarizpenses, quienes trabajan de lunes a viernes en jornadas matutinas, contribuyendo al mejoramiento urbano y al fortalecimiento del tejido social.

Cuando las acciones requieren atención especializada, como retiro de escombro, descacharización o limpieza profunda, las cuadrillas de Parques y Jardines y Servicios Primarios se integran a las tareas, garantizando resultados visibles y de alto impacto.

“Cada plaza limpia, cada espacio cuidado, es reflejo de un gobierno cercano y de una ciudadanía que se involucra. Ramos Arizpe avanza con orden, con participación y con resultados”, subrayó el edil.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

