$!Ramos Arizpe impulsa empleo femenino y mejora urbana con el programa ‘Ola Verde’

Con el impulso del programa Ola Verde, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por Tomás Gutiérrez Merino, continúa con la recuperación y el embellecimiento de espacios públicos, al tiempo que genera oportunidades laborales para mujeres y madres jefas de familia.

Durante la semana, las brigadas de Ola Verde llevaron a cabo labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento en diversos puntos de la ciudad, entre ellos Plaza Tula, Villasol, Manantiales del Valle, Lomas del Valle, así como la plaza Comalcalco, en la colonia Analco, y el primer cuadro del municipio.

“El desarrollo de Ramos Arizpe también se construye con el esfuerzo de nuestras mujeres. Ellas son ejemplo de trabajo, compromiso y amor por su comunidad”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al reconocer la labor de las participantes del programa.