Ramos Arizpe concreta dos proyectos con impacto social: nueva clínica y plaza en la colonia Fidel Velázquez

En el transcurso de una misma semana, el municipio de Ramos Arizpe concretó dos acciones que reflejan una estrategia enfocada en mejorar la calidad de vida de su población desde distintos frentes: el acceso a la salud y la recuperación de espacios públicos. Se trata del inicio de operaciones de una nueva clínica en la colonia Manantiales y la entrega de la rehabilitación de la plaza pública en la colonia Fidel Velázquez.

Por un lado, la nueva clínica de salud en Manantiales abrió sus puertas con el propósito de ofrecer atención médica gratuita, principalmente a personas que no cuentan con derechohabiencia en instituciones públicas o privadas. Este espacio está orientado a brindar servicios de consulta general, atención preventiva y orientación médica, lo que permitirá a las familias acceder a servicios básicos sin necesidad de realizar traslados largos o incurrir en gastos adicionales.

TE PUEDE INTERESAR: Agradecen habitantes mejora de espacio público en la colonia Fidel Velázquez de Ramos Arizpe

La puesta en marcha de esta unidad representa un avance en la cobertura de servicios en sectores que históricamente han enfrentado limitaciones en infraestructura social. Con ello, se busca que la atención médica esté al alcance de más habitantes, bajo el principio de que la salud debe ser un derecho accesible y no un privilegio.