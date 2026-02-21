Ramos Arizpe concreta dos proyectos con impacto social: nueva clínica y plaza en la colonia Fidel Velázquez
Gobierno Municipal impulsa bienestar con dos proyectos sociales clave
En el transcurso de una misma semana, el municipio de Ramos Arizpe concretó dos acciones que reflejan una estrategia enfocada en mejorar la calidad de vida de su población desde distintos frentes: el acceso a la salud y la recuperación de espacios públicos. Se trata del inicio de operaciones de una nueva clínica en la colonia Manantiales y la entrega de la rehabilitación de la plaza pública en la colonia Fidel Velázquez.
Por un lado, la nueva clínica de salud en Manantiales abrió sus puertas con el propósito de ofrecer atención médica gratuita, principalmente a personas que no cuentan con derechohabiencia en instituciones públicas o privadas. Este espacio está orientado a brindar servicios de consulta general, atención preventiva y orientación médica, lo que permitirá a las familias acceder a servicios básicos sin necesidad de realizar traslados largos o incurrir en gastos adicionales.
La puesta en marcha de esta unidad representa un avance en la cobertura de servicios en sectores que históricamente han enfrentado limitaciones en infraestructura social. Con ello, se busca que la atención médica esté al alcance de más habitantes, bajo el principio de que la salud debe ser un derecho accesible y no un privilegio.
De manera paralela, el municipio entregó la rehabilitación de la plaza pública en la colonia Fidel Velázquez, un espacio que ahora cuenta con mejores condiciones para su uso por parte de la comunidad. La intervención contempló la mejora de áreas verdes, zonas recreativas y espacios destinados a la convivencia.
La renovación de este lugar tiene como objetivo fomentar la integración social y ofrecer entornos seguros donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan reunirse y participar en actividades al aire libre. La recuperación de espacios públicos forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el tejido social y promover comunidades más activas y participativas.
Ambos proyectos, concretados en un periodo breve, reflejan el avance de las acciones en materia de infraestructura social en el municipio. Asimismo, dan cuenta del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y la administración municipal que preside Tomás Gutiérrez Merino.
Estas iniciativas buscan atender tanto las necesidades básicas de salud de la población como la generación de espacios que impulsen la convivencia comunitaria. En conjunto, representan beneficios concretos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las y los habitantes de Ramos Arizpe, mediante infraestructura que impacta directamente en su bienestar físico y social.