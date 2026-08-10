Ramos Arizpe intensifica trabajos de bacheo en colonias y zona industrial

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene un programa permanente de bacheo y reparación de la carpeta asfáltica en distintos puntos de la ciudad, con prioridad en sectores donde se registra mayor deterioro y flujo vehicular. Durante julio y los primeros días de agosto, las cuadrillas municipales han intervenido vialidades de zonas habitacionales, comerciales e industriales, con trabajos que van desde la reparación de daños puntuales hasta la rehabilitación de superficies más amplias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones forman parte de las labores cotidianas que requiere una ciudad con movimiento constante de trabajadores, estudiantes, familias y unidades de carga. “Una calle en mejores condiciones hace diferencia todos los días para quien va a trabajar, lleva a sus hijos a la escuela o simplemente regresa a casa. Por eso estamos atendiendo tanto las colonias como las vialidades de mayor circulación y la zona industrial; queremos que el trabajo se note y responda a las necesidades de nuestra gente”, afirmó.

ATIENDEN VIALIDADES EN DISTINTOS SECTORES La Dirección de Bacheo y Vialidad reportó trabajos en Las Haciendas, Guanajuato de Arriba, Manantiales, El Cactus, Santa Fe, El Mirador, Manantiales del Valle, Torremolinos, Nuevo Ramos y Valle de los Pinos. Las cuadrillas también realizaron labores en la Zona Industrial de Ramos Arizpe, particularmente en el sector donde se encuentra la empresa Mabe, debido al tránsito constante de vehículos particulares, transporte de personal y unidades de carga. Los trabajos incluyen la reparación de baches y superficies deterioradas de diferentes dimensiones, mediante la colocación y compactación de material asfáltico.

MANTIENEN RECORRIDOS PARA DETECTAR DAÑOS De acuerdo con el registro de las labores, el personal municipal ha intervenido tanto calles interiores como cruces y vialidades con alta circulación vehicular. El Gobierno Municipal informó que continuará con recorridos por diferentes sectores para identificar puntos que requieran atención y dar seguimiento a los reportes ciudadanos relacionados con las condiciones de las vialidades. El objetivo es mantener una atención constante de la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de desplazamiento en las zonas con mayor actividad de Ramos Arizpe.

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