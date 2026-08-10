Ramos Arizpe intensifica trabajos de bacheo en colonias y zona industrial

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Arizpe intensifica trabajos de bacheo en colonias y zona industrial
    Cuadrillas municipales realizan trabajos de bacheo en distintos sectores habitacionales de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Cuadrillas municipales atienden daños en calles y tramos de mayor circulación para mejorar el desplazamiento de habitantes y transporte

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene un programa permanente de bacheo y reparación de la carpeta asfáltica en distintos puntos de la ciudad, con prioridad en sectores donde se registra mayor deterioro y flujo vehicular.

Durante julio y los primeros días de agosto, las cuadrillas municipales han intervenido vialidades de zonas habitacionales, comerciales e industriales, con trabajos que van desde la reparación de daños puntuales hasta la rehabilitación de superficies más amplias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-refuerza-vigilancia-y-reparacion-del-alumbrado-publico-GD22744156

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones forman parte de las labores cotidianas que requiere una ciudad con movimiento constante de trabajadores, estudiantes, familias y unidades de carga.

“Una calle en mejores condiciones hace diferencia todos los días para quien va a trabajar, lleva a sus hijos a la escuela o simplemente regresa a casa. Por eso estamos atendiendo tanto las colonias como las vialidades de mayor circulación y la zona industrial; queremos que el trabajo se note y responda a las necesidades de nuestra gente”, afirmó.

$!Las labores también se concentran en vialidades de la Zona Industrial, donde circulan vehículos particulares y unidades de carga.
Las labores también se concentran en vialidades de la Zona Industrial, donde circulan vehículos particulares y unidades de carga. CORTESÍA

ATIENDEN VIALIDADES EN DISTINTOS SECTORES

La Dirección de Bacheo y Vialidad reportó trabajos en Las Haciendas, Guanajuato de Arriba, Manantiales, El Cactus, Santa Fe, El Mirador, Manantiales del Valle, Torremolinos, Nuevo Ramos y Valle de los Pinos.

Las cuadrillas también realizaron labores en la Zona Industrial de Ramos Arizpe, particularmente en el sector donde se encuentra la empresa Mabe, debido al tránsito constante de vehículos particulares, transporte de personal y unidades de carga.

Los trabajos incluyen la reparación de baches y superficies deterioradas de diferentes dimensiones, mediante la colocación y compactación de material asfáltico.

$!Personal de Bacheo y Vialidad coloca y compacta material asfáltico para reparar superficies deterioradas.
Personal de Bacheo y Vialidad coloca y compacta material asfáltico para reparar superficies deterioradas. CORTESÍA

MANTIENEN RECORRIDOS PARA DETECTAR DAÑOS

De acuerdo con el registro de las labores, el personal municipal ha intervenido tanto calles interiores como cruces y vialidades con alta circulación vehicular.

El Gobierno Municipal informó que continuará con recorridos por diferentes sectores para identificar puntos que requieran atención y dar seguimiento a los reportes ciudadanos relacionados con las condiciones de las vialidades.

El objetivo es mantener una atención constante de la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de desplazamiento en las zonas con mayor actividad de Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Baches
Vialidad

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy, en campaña

Andy, en campaña
true

Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?
true

POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila
Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento.

Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
El enoturismo y las bodas de destino han incrementado la demanda de hospedaje en el Pueblo Mágico.

Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche
El encuentro contará con la participación de jugadores originarios de Piedras Negras.

Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras
El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate.

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común.

Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares