Ramos Arizpe refuerza vigilancia y reparación del alumbrado público

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Coahuila
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    Ramos Arizpe refuerza vigilancia y reparación del alumbrado público
    El Gobierno Municipal exhortó a la población a reportar luminarias dañadas mediante Ramos Atiende. CORTESÍA

Cuadrillas municipales realizan recorridos diurnos y nocturnos para detectar fallas y mejorar las condiciones de seguridad en distintos sectores

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene recorridos permanentes para supervisar el funcionamiento del alumbrado público y atender fallas en calles, plazas, vialidades y espacios de uso común.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las cuadrillas de la Dirección de Alumbrado Público trabajan durante el día y realizan recorridos nocturnos para detectar luminarias apagadas o daños que no hayan sido reportados por la población.

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“Una ciudad bien iluminada da mayor tranquilidad a las familias, permite transitar con mejores condiciones por nuestras calles y contribuye a la seguridad de todos. La instrucción es sencilla: salir todos los días, detectar lo que haga falta y atenderlo, además de responder a los reportes que nos hace llegar la ciudadanía”, afirmó.

Durante los últimos días, el personal municipal ha efectuado labores de reparación en colonias, vialidades principales, plazas, espacios deportivos y diferentes puntos de la zona urbana, además de mantener recorridos de supervisión en áreas con alta circulación.

SUPERVISAN SECTORES DE MAYOR CIRCULACIÓN

Entre los puntos atendidos se encuentran las colonias Analco, Santa Luz Analco, La Soledad, Valle Poniente y El Capitán, así como sectores del Centro, bulevares, áreas deportivas y vialidades de conexión.

El trabajo nocturno permite identificar directamente las condiciones del sistema de iluminación y detectar puntos que requieren intervención, con el propósito de mantener en funcionamiento las luminarias y mejorar las condiciones de tránsito para peatones y automovilistas.

$!Cuadrillas de Alumbrado Público realizan recorridos nocturnos para detectar luminarias fuera de servicio.
Cuadrillas de Alumbrado Público realizan recorridos nocturnos para detectar luminarias fuera de servicio. CORTESÍA

El alcalde destacó que estas labores forman parte de las acciones orientadas a mantener espacios públicos en mejores condiciones y contribuir a generar entornos más seguros para las familias.

LLAMAN A REPORTAR LUMINARIAS DAÑADAS

El Gobierno Municipal llamó a la población a participar en la detección de fallas y recordó que los reportes ciudadanos permiten agilizar la atención de los puntos que requieren reparación.

Los avisos pueden realizarse mediante el chatbot Ramos Atiende, a través del número 844 451 6276, donde las solicitudes son canalizadas al área responsable para su seguimiento.

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