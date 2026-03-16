Ramos Arizpe: Jóvenes participan en la actividad ‘Balón por la Paz’ del CIJ

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Coahuila
/ 16 marzo 2026
    Ramos Arizpe: Jóvenes participan en la actividad ‘Balón por la Paz’ del CIJ
    La actividad trabajó en la prevención de recaídas entre los participantes. REDES SOCIALES

El propósito de la actividad es fomentar la creatividad y la reflexión entre los participantes

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con gran participación, el pasado 13 de marzo el Centro de Integración Juvenil de Ramos Arizpe llevó a cabo la actividad “Balón por la Paz”, un espacio diseñado para fomentar la creatividad y la reflexión entre los jóvenes.

Durante la actividad, las y los participantes elaboraron balones de fútbol que posteriormente fueron intervenidos con dibujos y frases, convirtiéndose en un vehículo de mensajes positivos y de motivación personal.

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El programa tuvo como objetivo trabajar en la prevención de recaídas, promoviendo la reflexión sobre las habilidades de afrontamiento ante situaciones de riesgo, la adopción de estilos de vida saludables, la importancia de mantener la abstinencia, así como la identificación de fortalezas personales y áreas de mejora para enfrentar factores desencadenantes.

$!Se promovió la reflexión sobre estrategias de afrontamiento ante situaciones de riesgo.
Se promovió la reflexión sobre estrategias de afrontamiento ante situaciones de riesgo. REDES SOCIALES

Al finalizar, los balones reflejaron mensajes de esperanza, compromiso y crecimiento personal, recordando que cada acción encaminada al bienestar individual también contribuye a construir un entorno de paz dentro de la comunidad.

Con actividades como “Balón por la Paz”, el Centro de Integración Juvenil refuerza su compromiso con la prevención y promoción de la salud mental y emocional de la juventud de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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