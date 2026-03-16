Ramos Arizpe: Jóvenes participan en la actividad ‘Balón por la Paz’ del CIJ

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con gran participación, el pasado 13 de marzo el Centro de Integración Juvenil de Ramos Arizpe llevó a cabo la actividad “Balón por la Paz”, un espacio diseñado para fomentar la creatividad y la reflexión entre los jóvenes.

Durante la actividad, las y los participantes elaboraron balones de fútbol que posteriormente fueron intervenidos con dibujos y frases, convirtiéndose en un vehículo de mensajes positivos y de motivación personal.

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El programa tuvo como objetivo trabajar en la prevención de recaídas, promoviendo la reflexión sobre las habilidades de afrontamiento ante situaciones de riesgo, la adopción de estilos de vida saludables, la importancia de mantener la abstinencia, así como la identificación de fortalezas personales y áreas de mejora para enfrentar factores desencadenantes.