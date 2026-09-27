Ramos Arizpe no baja la guardia y mantiene operativos de vigilancia: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- Mantener la tranquilidad de las familias requiere trabajo permanente, por lo que el Gobierno Municipal mantiene acciones de vigilancia, atención a reportes ciudadanos y coordinación con autoridades estatales y federales, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. El presidente municipal destacó que la percepción de seguridad registrada en la región representa un indicador positivo, pero también implica mantener las labores preventivas de manera constante.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI en julio de 2026, el 83.1 por ciento de las personas adultas consultadas en la zona urbana de Saltillo manifestó sentirse segura al vivir en su ciudad. La medición incluye a Ramos Arizpe y refleja resultados correspondientes a ambas ciudades. “Es un dato alentador para nuestra región, pero también una responsabilidad. La seguridad se cuida todos los días: con policías atentos, con respuesta a la gente y trabajando en equipo con el Estado y la Federación. En Ramos Arizpe no vamos a bajar la guardia”, expresó Gutiérrez Merino. Por su parte, el director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez Flores, informó que los elementos municipales mantienen recorridos de vigilancia y atienden las situaciones reportadas por la ciudadanía.

Explicó que el contacto permanente con la población permite identificar los puntos y horarios que requieren mayor presencia policial, así como atender de manera oportuna las situaciones que pudieran representar algún riesgo. El funcionario reiteró que preservar la tranquilidad es una tarea permanente que requiere la participación del Municipio y la coordinación con las distintas corporaciones de seguridad, además de los reportes oportunos de la ciudadanía para prevenir riesgos y agilizar la atención.