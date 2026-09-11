Ramos Arizpe premia a dos policías por su buen desempeño

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Coahuila
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    Ramos Arizpe premia a dos policías por su buen desempeño
    Autoridades municipales entregaron reconocimientos y estímulos económicos a los dos agentes. CORTESÍA

Luis David Alvizo y Alfredo Gómez recibieron estímulos económicos por su labor durante junio y julio

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó reconocimientos a los elementos de la Policía Municipal que fueron seleccionados como agentes del mes de junio y julio, además de otorgarles un estímulo económico por su desempeño.

Los policías distinguidos de Ramos Arizpe fueron Luis David Alvizo Salinas, correspondiente a junio, y Alfredo Gómez Miranda, por julio, ambos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

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Durante el acto, Gutiérrez Merino señaló que reconocer el desempeño de los agentes forma parte de las acciones para fortalecer la corporación y promover entre sus integrantes conductas orientadas a mejorar el servicio que reciben los ciudadanos.

El Alcalde sostuvo que el desempeño de los elementos debe estar acompañado de responsabilidad y compromiso con la población.

DISTINGUEN LABOR DE LOS AGENTES

Los reconocimientos otorgados a Alvizo Salinas y Gómez Miranda corresponden a su trabajo en las tareas de seguridad pública y a los valores vinculados con el servicio policial.

$!Luis David Alvizo Salinas recibió un estímulo económico, gracias a su buen desempeño.
Luis David Alvizo Salinas recibió un estímulo económico, gracias a su buen desempeño. CORTESÍA

Gutiérrez Merino afirmó que este tipo de estímulos busca que los elementos sepan que su trabajo es tomado en cuenta por la administración municipal, particularmente cuando cumplen con las responsabilidades propias de su función.

“Queremos policías que se sientan orgullosos de portar el uniforme y que sepan que cuando hacen bien su trabajo, cuando actúan con valor, responsabilidad y compromiso con nuestra gente, su esfuerzo se reconoce”, expresó.

$!Alfredo Gómez Miranda fue elegido como el Policía del Mes de julio.
Alfredo Gómez Miranda fue elegido como el Policía del Mes de julio. CORTESÍA

ENTREGAN ESTÍMULOS ECONÓMICOS

Además de los reconocimientos, los dos agentes recibieron un incentivo económico por el desempeño registrado durante el periodo por el que fueron seleccionados.

En la entrega participaron Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, y Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública Municipal.

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