Saltillo: ‘Se ganó un combate, no la batalla’; buscan blindar de forma definitiva La Angostura

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    Saltillo: ‘Se ganó un combate, no la batalla’; buscan blindar de forma definitiva La Angostura
    El pasado miércoles fueron clausuradas las pedreras ubicadas en la zona donde se libró la Batalla de La Angostura. Omar Saucedo

Aunque las pedreras que afectaban directamente el histórico campo habrían dejado de operar, defensores advierten que persisten zonas dañadas; piden protección federal

La defensa del histórico campo de La Angostura entró en una nueva etapa. Tras la intervención de autoridades ambientales en puntos de extracción de material, investigadores y promotores de su conservación consideran que detener las afectaciones es apenas el primer paso: ahora buscan garantizar que el escenario de la batalla de 1847 cuente con una protección histórica que impida nuevas modificaciones.

Para el historiador Carlos Recio Dávila, lo ocurrido durante los últimos días representa un avance, pero no el final del problema. “Se ha ganado un combate, pero no se ha ganado la batalla”, resumió.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-ganan-segunda-batalla-de-la-angostura-propaec-clausura-pedrera-EL23390361

Recio identifica cuatro zonas de afectación en el entorno histórico: el área donde estuvo la artillería mexicana, otra loma ubicada al sur, el punto clausurado recientemente y las barrancas del arroyo de La Encantada, donde señaló haber observado movimiento de camiones y extracción de material.

Una de las pérdidas más importantes, explicó, se encuentra precisamente en la posición de la artillería mexicana, donde durante la Batalla de La Angostura también participaron los llamados San Patricios. De acuerdo con el investigador, alrededor del 90 por ciento de esa loma ha desaparecido o perdido su configuración original debido a las modificaciones acumuladas en el terreno.

AÚN SE CONSERVA LA MAYOR PARTE DEL CAMPO

Pese al daño registrado en distintos puntos, Recio calcula que entre 80 y 85 por ciento del campo de batalla todavía se conserva, principalmente en las áreas que se extienden hacia la sierra.

Para el historiador, conservar el terreno es fundamental porque el valor del lugar no se limita a los objetos que puedan encontrarse bajo tierra. Las lomas, barrancas y características naturales permiten reconstruir las posiciones y movimientos de los ejércitos mexicano y estadounidense durante los enfrentamientos del 22 y 23 de febrero de 1847.

En ese sentido, comparó el propio paisaje con una fuente histórica: cuando se destruye o modifica, también desaparece información que permite comprender cómo se desarrolló la batalla.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-alterar-paisaje-de-la-angostura-dificulta-comprender-historia-considera-historiador-AI23181375

Además, advirtió que recuperar algunos de los sitios afectados sería complicado. En zonas explotadas, consideró que una eventual restauración podría requerir años de trabajos y grandes cantidades de material.

‘NO ESTAMOS EN CONTRA DE QUE TRABAJEN’

Mauricio González Puente, presidente del Patronato del Museo Batalla de La Angostura A.C., señaló que las explotaciones que estaban afectando directamente el campo histórico ya dejaron de trabajar, después de las intervenciones realizadas por las autoridades.

“El día de ayer se clausuró la última de las que realmente estaban afectando el sitio”, afirmó.

$!El historiador Carlos Recio considera que conservar el terreno es fundamental porque el valor del lugar no se limita a los objetos.
El historiador Carlos Recio considera que conservar el terreno es fundamental porque el valor del lugar no se limita a los objetos. Héctor García

El presidente del Patronato aclaró que la organización no se opone a la ampliación de la carretera ni a la extracción de materiales necesarios para las obras. Su exigencia, dijo, es que estos no sean obtenidos a costa del campo de batalla.

Señaló que del otro lado de la carretera existen lomas con material similar que podrían utilizarse sin intervenir los terrenos considerados de importancia histórica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-desmontan-cerro-de-la-batalla-de-la-angostura-es-una-deshonra-a-la-memoria-AA23108190

LLEVAN PETICIÓN HASTA LA PRESIDENCIA

Con las extracciones detenidas en los puntos señalados por el Patronato, González Puente aseguró que el siguiente objetivo es conseguir una protección histórica formal para La Angostura, adicional a las disposiciones ambientales que existen en la zona.

Como parte de estas gestiones, informó que entregaron una solicitud a la presidenta Claudia Sheinbaum para plantear la preservación del campo de batalla.

Según González Puente, tras la entrega de la petición recibieron una llamada del delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para comenzar a trabajar conjuntamente en el tema.

La intención, explicó, es avanzar primero en el reconocimiento municipal, posteriormente en el estatal y, finalmente, buscar una figura de protección federal, como zona o monumento histórico e incluso parque nacional.

La importancia de conservar intacto el campo también quedó demostrada, según González Puente, mediante trabajos realizados el año pasado por el Museo de la Batalla de La Angostura, en colaboración con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad de Arkansas.

Durante la exploración de una de las áreas del conflicto fueron encontrados más de 80 artefactos relacionados con la guerra, entre ellos balas, emblemas y otros objetos.

Los hallazgos fueron georreferenciados, lo que permite no solamente documentar su existencia, sino también relacionarlos con las posiciones que ocuparon los distintos ejércitos durante la batalla.

$!El Patronato del Museo Batalla de La Angostura A.C., llevó un escrito a la Presidencia para elevar la protección de esta zona de Saltillo.
El Patronato del Museo Batalla de La Angostura A.C., llevó un escrito a la Presidencia para elevar la protección de esta zona de Saltillo. Omar Saucedo

LA LOMA DONDE COMBATIERON LOS SAN PATRICIOS

La discusión sobre la conservación coincidió con la conmemoración de los San Patricios, realizada en el Museo de la Batalla de La Angostura, donde Carlos Recio ofreció una conferencia sobre la participación de este grupo en la guerra entre México y Estados Unidos.

Recio explicó que, pese al nombre con el que pasaron a la historia, los San Patricios constituían entonces una compañía y no propiamente un batallón, formada por alrededor de un centenar de hombres. Aunque predominaban los irlandeses, también había integrantes de otras nacionalidades.

https://vanguardia.com.mx/historias-de-saltillo/la-segunda-batalla-de-la-angostura-el-campo-de-1847-que-saltillo-esta-desapareciendo-a-costa-del-progreso-OF23266383

Durante la Batalla de La Angostura participaron como artilleros del Ejército Mexicano. En su conferencia, Recio señaló que 18 San Patricios operaron piezas de la artillería nacional durante el enfrentamiento.

Para Recio, después de la batalla librada hace casi 180 años, La Angostura enfrenta ahora otra lucha: conservar físicamente el escenario donde ocurrió su historia antes de que una parte mayor del paisaje desaparezca.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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