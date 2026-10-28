Ramos Arizpe premiará el talento y la creatividad en el concurso de caracterización del Festival La Catrina 2026

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    Ramos Arizpe premiará el talento y la creatividad en el concurso de caracterización del Festival La Catrina 2026
    Los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo de seis mil, cuatro mil y dos mil pesos, respectivamente. REDES SOCIALES

El concurso se realizará el 30 de octubre en la Plaza de Armas, con inscripción gratuita y premios de hasta seis mil pesos

Ramos Arizpe se prepara para celebrar las tradiciones mexicanas con el concurso de caracterización del Festival La Catrina 2026, una actividad que invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a mostrar su creatividad mediante vestuarios y maquillajes inspirados en esta emblemática figura del Día de Muertos.

El certamen es organizado por el Municipio de Ramos Arizpe, en coordinación con la Casa de la Cultura, y se realizará el próximo 30 de octubre, a las 19:00 horas, en la explanada de la Plaza de Armas municipal.

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La convocatoria está dirigida a habitantes del municipio a partir de los seis años de edad. Sin embargo, no podrán participar funcionarios públicos ni empleados de las instituciones que organizan el concurso.

Para elegir a los ganadores, el jurado calificará cuatro aspectos principales: creatividad, vestuario, maquillaje y apego a las tradiciones mexicanas. Los participantes podrán demostrar sus habilidades y propuestas artísticas a través de caracterizaciones que rindan homenaje a las costumbres relacionadas con el Día de Muertos.

Quienes deseen participar deberán inscribirse de manera gratuita en las instalaciones de la Casa de la Cultura. El periodo de registro concluirá el 29 de octubre, por lo que las personas interesadas tendrán hasta un día antes del evento para completar su inscripción.

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Además de promover la expresión artística y la convivencia familiar, el concurso contempla premios en efectivo para los tres primeros lugares. El ganador recibirá seis mil pesos, el segundo lugar obtendrá cuatro mil y el tercer puesto será recompensado con dos mil pesos.

Con esta actividad, Ramos Arizpe busca fomentar la participación de la comunidad en las celebraciones del Día de Muertos y mantener vivas las tradiciones mexicanas a través del arte, el maquillaje y la caracterización.

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Tomas Gutiérrez Merino

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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