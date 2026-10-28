$!Ramos Arizpe premiará el talento y la creatividad en el concurso de caracterización del Festival La Catrina 2026

Ramos Arizpe se prepara para celebrar las tradiciones mexicanas con el concurso de caracterización del Festival La Catrina 2026, una actividad que invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a mostrar su creatividad mediante vestuarios y maquillajes inspirados en esta emblemática figura del Día de Muertos. El certamen es organizado por el Municipio de Ramos Arizpe, en coordinación con la Casa de la Cultura, y se realizará el próximo 30 de octubre, a las 19:00 horas, en la explanada de la Plaza de Armas municipal.

La convocatoria está dirigida a habitantes del municipio a partir de los seis años de edad. Sin embargo, no podrán participar funcionarios públicos ni empleados de las instituciones que organizan el concurso.

Para elegir a los ganadores, el jurado calificará cuatro aspectos principales: creatividad, vestuario, maquillaje y apego a las tradiciones mexicanas. Los participantes podrán demostrar sus habilidades y propuestas artísticas a través de caracterizaciones que rindan homenaje a las costumbres relacionadas con el Día de Muertos. Quienes deseen participar deberán inscribirse de manera gratuita en las instalaciones de la Casa de la Cultura. El periodo de registro concluirá el 29 de octubre, por lo que las personas interesadas tendrán hasta un día antes del evento para completar su inscripción.

Además de promover la expresión artística y la convivencia familiar, el concurso contempla premios en efectivo para los tres primeros lugares. El ganador recibirá seis mil pesos, el segundo lugar obtendrá cuatro mil y el tercer puesto será recompensado con dos mil pesos. Con esta actividad, Ramos Arizpe busca fomentar la participación de la comunidad en las celebraciones del Día de Muertos y mantener vivas las tradiciones mexicanas a través del arte, el maquillaje y la caracterización.