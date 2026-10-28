Música en vivo y convivencia: Así conmemorarán en Saltillo el Día de las Ciudades

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    Música en vivo y convivencia: Así conmemorarán en Saltillo el Día de las Ciudades
    El cruce de Bulevar Coss y Secundino Siller, en la Zona Centro, será la sede del encuentro ciudadano por el Día de las Ciudades. CORTESÍA

Organizaciones de vecinos invitan a la comunidad saltillense a reunirse en el Parque del Congreso para conmemorar el valor del trabajo comunitario y la identidad local este viernes

Bajo la consigna de que la identidad urbana se edifica a través de la cohesión social, la asociación Vecinos y Vecinas de Saltillo se preparan para conmemorar el Día de las Ciudades con una jornada de convivencia ciudadana y expresión cultural.

El encuentro, abierto a todo el público, busca reunir a familias, jóvenes y adultos mayores para fortalecer los lazos de comunidad e incentivar la participación activa de los barrios en las decisiones locales.

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La cita está programada para el próximo viernes 30 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 horas, teniendo como sede las instalaciones de la plaza del Congreso, ubicado en la intersección de Bulevar Coss y la calle Secundino Siller, en el corazón de la Zona Centro.

La jornada festiva contará con un marco musical a cargo de la cantante Martha Betancourt, quien amenizará la reunión con su repertorio en vivo.

Los organizadores remarcaron que el crecimiento sustentable y armónico de la capital coahuilense no depende solo del desarrollo de su infraestructura, sino del involucramiento directo de su gente.

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Por ello, extendieron un llamado a la población para sumarse a la festividad y multiplicar la convocatoria entre conocidos y vecinos de sus respectivas colonias.

¿QUÉ ES EL DIA DE LAS CIUDADES Y POR QUÉ SURGE?

El 31 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Ciudades, una iniciativa establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014 para impulsar la cooperación internacional frente a los retos de la urbanización y promover el desarrollo urbano sostenible. La fecha también marca el cierre de Octubre Urbano, periodo dedicado a reflexionar sobre las condiciones de vida en las ciudades y la responsabilidad compartida de gobiernos y sociedad para construir comunidades más habitables.

Uno de los principales desafíos es lograr que las ciudades sean sostenibles y resilientes ante fenómenos naturales y los efectos del cambio climático. La falta de inversión en infraestructura y prevención puede incrementar los daños económicos y sociales ocasionados por los desastres, además de poner en riesgo la vida de millones de habitantes. Por ello, resulta fundamental fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, proteger los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante y después de una emergencia.

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La ONU impulsa estos objetivos mediante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre cambio climático y la Nueva Agenda Urbana, aprobada en 2016 en Quito, Ecuador. Estas iniciativas buscan orientar el crecimiento de las ciudades y contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, enfocado en lograr comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. El crecimiento urbano mundial hace indispensable planificar el desarrollo de manera responsable para garantizar mejores condiciones de vida y oportunidades para las generaciones presentes y futuras.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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