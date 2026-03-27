Ramos Arizpe prevé hasta 170 mil visitantes en Semana Santa

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el operativo de seguridad contará con la participación del Ejército, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, Protección Civil y corporaciones municipales, con el objetivo de mantener el orden durante los días de mayor afluencia.

RAMOS ARIZPE, COAH.— El municipio de Ramos Arizpe prevé recibir entre 160 mil y 170 mil visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, lo que podría generar una derrama económica cercana a los 2 millones de pesos en comunidades rurales.

“Las instituciones se han sumado: el Ejército, la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, Protección Civil y la Policía Municipal para que todo funcione bien aquí en Ramos”, señaló.

Como parte de la oferta para visitantes, este fin de semana abrirá el parque “Aqua Ramos”, el cual se mantendrá con acceso gratuito y operará bajo un esquema de control de aforo.

“Mañana a las 10:00 de la mañana queda oficialmente inaugurado Acuaramos; es completamente gratis. Tendremos bloques de 200 personas en la mañana y en la tarde por temas de seguridad”, explicó.

En materia de movilidad, el alcalde anunció el arranque de la campaña de señalización “Cebra”, con la que se busca mejorar la circulación vehicular en vialidades con desgaste en la pintura. “Esto evita que en las vialidades se reduzca la fluidez de los carriles”, indicó.

Además, destacó la reactivación de la conectividad aérea con la llegada del vuelo Saltillo-Cancún, y adelantó que en los próximos meses podrían concretarse nuevas rutas hacia Guadalajara y un destino internacional. “Serán días de mucho trabajo para nosotros y nos quedamos aquí en la ciudad”, concluyó.