Ramos Arizpe prevé hasta 170 mil visitantes en Semana Santa

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Ramos Arizpe prevé hasta 170 mil visitantes en Semana Santa
    Previamente, el alcalde, Tomás Gutiérrez, confirmó la coordinación entre las coproraciones de seguridad para manetener y salvaguardar la integridad de turistas y paseantes. CORTESÍA

Ayuntamiento proyecta derrama de 2 millones de pesos en ejidos; abrirán el parque “Aqua Ramos” y reforzarán seguridad

RAMOS ARIZPE, COAH.— El municipio de Ramos Arizpe prevé recibir entre 160 mil y 170 mil visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, lo que podría generar una derrama económica cercana a los 2 millones de pesos en comunidades rurales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el operativo de seguridad contará con la participación del Ejército, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, Protección Civil y corporaciones municipales, con el objetivo de mantener el orden durante los días de mayor afluencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-listo-para-recibir-a-visitantes-durante-semana-santa-LO19713181

“Las instituciones se han sumado: el Ejército, la Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, Protección Civil y la Policía Municipal para que todo funcione bien aquí en Ramos”, señaló.

Como parte de la oferta para visitantes, este fin de semana abrirá el parque “Aqua Ramos”, el cual se mantendrá con acceso gratuito y operará bajo un esquema de control de aforo.

“Mañana a las 10:00 de la mañana queda oficialmente inaugurado Acuaramos; es completamente gratis. Tendremos bloques de 200 personas en la mañana y en la tarde por temas de seguridad”, explicó.

En materia de movilidad, el alcalde anunció el arranque de la campaña de señalización “Cebra”, con la que se busca mejorar la circulación vehicular en vialidades con desgaste en la pintura. “Esto evita que en las vialidades se reduzca la fluidez de los carriles”, indicó.

Además, destacó la reactivación de la conectividad aérea con la llegada del vuelo Saltillo-Cancún, y adelantó que en los próximos meses podrían concretarse nuevas rutas hacia Guadalajara y un destino internacional. “Serán días de mucho trabajo para nosotros y nos quedamos aquí en la ciudad”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Semana Santa
Vacaciones
Economía

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ecocidio marino

Ecocidio marino
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Comisaría detiene a dos personas por robo a iglesia de Saltillo
Ofrecimiento. Desde el Día Mundial del Teatro hasta conciertos de Carlos Rivera y Elías Medina, la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar

¿Qué hacer en Saltillo? Concierto de Carlos Rivera, Día Mundial del Teatro, Elías Medina en vivo y gala de ópera
El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Universidad Autónoma de Coahuila este 26 de marzo.

Saltillo: Lobos UAdeC anuncian salida de Ángel Esparza como head coach
Noelia Castillo, la joven paraplejia originaria de España y que padecía depresión, ha recibido la eutanasia este jueves 26 de marzo.

Noelia Castillo obtiene eutanasia tras años de batalla legal en España, pero caso genera fake news
El legislador estatal progresista de Texas y candidato al Senado, James Talarico, quien también es seminarista presbiteriano, ha puesto su fe y compasión cristiana en el centro de su campaña.

Un pastor pidió que un demócrata fuera ‘crucificado con Cristo’. ¿Fue una amenaza?