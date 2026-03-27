Ramos Arizpe listo para recibir a visitantes durante Semana Santa

RAMOS ARIZPE, COAH.— El municipio de Ramos Arizpe se declaró listo para recibir visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, con operativos de seguridad y coordinación en zonas urbanas, ejidos y áreas de convivencia. El director de Fomento Económico, Jacobo Zertuche, informó que el objetivo es mantener el orden durante los eventos programados y garantizar condiciones seguras tanto para habitantes como para turistas.

En ese sentido, explicó que se trabaja de forma coordinada con distintas corporaciones para reforzar la vigilancia, particularmente en espacios con alta concentración de personas, bares y puntos de venta de bebidas alcohólicas. “Aparte de vigilar, va a haber operativo de seguridad muy importante con acciones en coordinación junto con la Policía Municipal, Estatal, Ejército y Marina”, señaló. El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para vivir este periodo con responsabilidad, especialmente en lo relacionado con el consumo de alcohol y la conducción. “Son días de descanso, pero recordarle a la gente que son días tranquilos, son días de pasarlo en familia, que no mezclen la bebida con la manejada”, expresó. En cuanto a la actividad comercial en las comunidades rurales, indicó que ya se realizaron reuniones previas para coordinar los eventos que se llevarán a cabo en ejidos y rancherías de la localidad. “Hubo una reunión para presentar todos los eventos que va a haber en los diferentes ejidos y rancherías de la localidad”, comentó.

Añadió que también se contempla la instalación de venta de alimentos y bebidas, y aseguró que los comerciantes ya cuentan con autorización. “Va a haber instalación de venta de bebidas, de comida y de todo eso. Y claro, todos cuentan con su permiso, todos se acercaron”, afirmó. La zona urbana también prevé una afluencia importante de visitantes, principalmente en espacios como Dinolandia y la Alameda, que forman parte de la oferta recreativa del municipio durante estos días. “Todo va a ser un fin de semana muy activo, pero ya estamos listos y preparados”, comentó.

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