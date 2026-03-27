Ramos Arizpe listo para recibir a visitantes durante Semana Santa

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Ramos Arizpe listo para recibir a visitantes durante Semana Santa
    El director de fomento económico municipal, Jacobo Zertuche, recomendó a los vacacionistas disfrutar con responsabilidad evitando conducir en estado de ebriedad. MANUEL RODRÍGUEZ

Autoridades municipales prevén alta movilidad en la zona urbana y rural, con operativos de seguridad y control en comercios

RAMOS ARIZPE, COAH.— El municipio de Ramos Arizpe se declaró listo para recibir visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, con operativos de seguridad y coordinación en zonas urbanas, ejidos y áreas de convivencia.

El director de Fomento Económico, Jacobo Zertuche, informó que el objetivo es mantener el orden durante los eventos programados y garantizar condiciones seguras tanto para habitantes como para turistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-pide-proteccion-civil-revisar-autos-antes-de-viajar-GO19712433

En ese sentido, explicó que se trabaja de forma coordinada con distintas corporaciones para reforzar la vigilancia, particularmente en espacios con alta concentración de personas, bares y puntos de venta de bebidas alcohólicas. “Aparte de vigilar, va a haber operativo de seguridad muy importante con acciones en coordinación junto con la Policía Municipal, Estatal, Ejército y Marina”, señaló.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para vivir este periodo con responsabilidad, especialmente en lo relacionado con el consumo de alcohol y la conducción. “Son días de descanso, pero recordarle a la gente que son días tranquilos, son días de pasarlo en familia, que no mezclen la bebida con la manejada”, expresó.

En cuanto a la actividad comercial en las comunidades rurales, indicó que ya se realizaron reuniones previas para coordinar los eventos que se llevarán a cabo en ejidos y rancherías de la localidad. “Hubo una reunión para presentar todos los eventos que va a haber en los diferentes ejidos y rancherías de la localidad”, comentó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-listo-para-recibir-visitantes-con-oferta-turistica-y-seguridad-PP19702904

Añadió que también se contempla la instalación de venta de alimentos y bebidas, y aseguró que los comerciantes ya cuentan con autorización. “Va a haber instalación de venta de bebidas, de comida y de todo eso. Y claro, todos cuentan con su permiso, todos se acercaron”, afirmó.

La zona urbana también prevé una afluencia importante de visitantes, principalmente en espacios como Dinolandia y la Alameda, que forman parte de la oferta recreativa del municipio durante estos días. “Todo va a ser un fin de semana muy activo, pero ya estamos listos y preparados”, comentó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Semana Santa
Vacaciones

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Declaración de guerra

Declaración de guerra
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
En el área de oncohematología para el tratamiento de leucemia y mejorar la atención oncológica pediátrica.

Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo
Una protesta contra la reactivación del reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) en Tokio, el 19 de enero de 2026.

Guerra en Irán provoca que el sudeste asiático retome sus planes nucleares para centros de datos de IA
El pitcher japonés anunció su salida tras dos semanas de trabajo en el Spring Training.

Saltillo pierde a su refuerzo japonés: Kuniyoshi se despide por lesión en la espalda
Ciudadanos de diversas edades y procedencias se movilizan de forma pacífica en espacios públicos, portando símbolos que exigen un equilibrio de poderes en el gobierno federal.

Lo que sabemos de las protestas ‘No Kings’ en Estados Unidos
El presidente Trump discute la situación con Irán y el estrecho de Ormuz en la Casa Blanca, acompañado por el senador Rubio y el nominado Pete Hegseth.

Trump vuelve a ampliar el plazo a Irán sobre el estrecho de Ormuz ante la caída de las bolsas