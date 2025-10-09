Ramos Arizpe: Promueven comunicación asertiva entre familias y maestros en Paredón

/ 9 octubre 2025
    Ramos Arizpe: Promueven comunicación asertiva entre familias y maestros en Paredón
    FOTO: CORTESÍA

El evento fue organizado por la Dirección de Educación y benefició a cerca de 70 personas

Con el propósito de fortalecer la comunicación entre padres, hijos y maestros, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Educación, llevó a cabo una charla sobre Comunicación Asertiva en el ejido Paredón, beneficiando a cerca de 70 personas pertenecientes a las escuelas públicas Emilio Carranza y Lorenzo Duarte García.

Esta iniciativa, que se realiza por primera vez durante la actual administración, tiene como finalidad fomentar una convivencia sana y fortalecer los vínculos entre las familias y los entornos escolares. De acuerdo con la Dirección de Educación, el ejercicio del diálogo y la comunicación efectiva se ha convertido en una herramienta fundamental para prevenir conflictos, mejorar el ambiente de aprendizaje y consolidar comunidades educativas más unidas.

La charla estuvo enfocada en ofrecer herramientas prácticas para que los padres y maestros aprendan a expresar sus ideas y emociones con respeto, claridad y empatía, promoviendo la escucha activa y la resolución pacífica de conflictos.

Durante la actividad, se desarrollaron dinámicas participativas que permitieron identificar los principales retos de comunicación dentro de los hogares y las aulas, así como estrategias para fortalecer el entendimiento mutuo entre los distintos actores del proceso educativo.

Es la primera vez que se lleva a cabo una actividad de este tipo durante la actual administración municipal.
FOTO: CORTESÍA

“Se trata de que la comunicación entre niños, padres y maestros sea óptima”, destacó Guadalupe Noemí Maltos Martínez, coordinadora de Primarias en Ramos Arizpe, quien informó que la respuesta de los asistentes fue muy positiva. Añadió que, debido al impacto favorable de esta primera jornada, ya se están programando nuevas fechas para llevar la charla a otras instituciones educativas, tanto en la zona urbana como en comunidades rurales del municipio.

La funcionaria subrayó que este tipo de actividades no sólo promueven el diálogo, sino que también permiten detectar de manera temprana problemáticas sociales o familiares que podrían estar afectando el rendimiento académico o la integración comunitaria de los estudiantes.

La charla ofreció herramientas para mejorar la escucha activa, el respeto y la resolución de conflictos.
FOTO: CORTESÍA

Al contar con una comunicación más cercana y respetuosa, los maestros pueden comprender mejor las situaciones personales de los alumnos, mientras que los padres adquieren herramientas para fortalecer la convivencia en el hogar.

Por su parte, la Dirección de Educación municipal explicó que los entornos escolares con buena comunicación entre docentes, alumnos y padres tienden a registrar menores índices de conflicto, mayor motivación estudiantil y mejores resultados académicos. Por ello, este tipo de pláticas se consideran una inversión en el bienestar emocional y educativo de la comunidad.

Además, estas acciones contribuyen a crear espacios más seguros y colaborativos, donde prevalezcan los valores del respeto y la empatía. De igual forma, se impulsa el trabajo conjunto entre escuelas, familias y autoridades, como una vía para fortalecer la cohesión social y prevenir situaciones de violencia o desinterés escolar.

Con este tipo de programas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso con la formación integral de niñas, niños y adolescentes, impulsando estrategias que promuevan el desarrollo emocional, la sana convivencia y la unión familiar como pilares del progreso educativo y social.

La administración municipal destacó que seguirá implementando actividades de orientación y acompañamiento a lo largo del ciclo escolar, con la meta de que la comunicación asertiva se convierta en una práctica cotidiana dentro de cada hogar y cada plantel educativo del municipio.

