Ramos Arizpe: Promueven comunicación asertiva entre familias y maestros en Paredón

Con el propósito de fortalecer la comunicación entre padres, hijos y maestros, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Educación, llevó a cabo una charla sobre Comunicación Asertiva en el ejido Paredón, beneficiando a cerca de 70 personas pertenecientes a las escuelas públicas Emilio Carranza y Lorenzo Duarte García.

Esta iniciativa, que se realiza por primera vez durante la actual administración, tiene como finalidad fomentar una convivencia sana y fortalecer los vínculos entre las familias y los entornos escolares. De acuerdo con la Dirección de Educación, el ejercicio del diálogo y la comunicación efectiva se ha convertido en una herramienta fundamental para prevenir conflictos, mejorar el ambiente de aprendizaje y consolidar comunidades educativas más unidas.

La charla estuvo enfocada en ofrecer herramientas prácticas para que los padres y maestros aprendan a expresar sus ideas y emociones con respeto, claridad y empatía, promoviendo la escucha activa y la resolución pacífica de conflictos.

Durante la actividad, se desarrollaron dinámicas participativas que permitieron identificar los principales retos de comunicación dentro de los hogares y las aulas, así como estrategias para fortalecer el entendimiento mutuo entre los distintos actores del proceso educativo.