Ramos Arizpe reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe participó en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, una jornada que busca visibilizar la problemática de la violencia de género y reafirmar el compromiso institucional para prevenirla y erradicarla.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, encabezó el evento y destacó la relevancia de fortalecer la cultura del respeto, la igualdad y la seguridad para todas las mujeres del municipio. Subrayó además la importancia de construir una comunidad más consciente y participativa frente a cualquier forma de violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Acerca Ramos Arizpe servicios agrarios a ejidos con jornada RAN Móvil

Acompañada del secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Chávez Zamora; y la síndico de mayoría, Claudia Elizabeth Reyes Méndez, Escalante Contreras dirigió el encendido conmemorativo por la lucha contra la violencia hacia las mujeres.