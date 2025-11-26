Ramos Arizpe reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

Coahuila
/ 26 noviembre 2025
    Ramos Arizpe reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres
    La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, encabezó el evento conmemorativo. FOTO: CORTESÍA

La jornada tuvo como propósito visibilizar la violencia de género y reafirmar el compromiso institucional para prevenirla y erradicarla.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe participó en las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, una jornada que busca visibilizar la problemática de la violencia de género y reafirmar el compromiso institucional para prevenirla y erradicarla.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, encabezó el evento y destacó la relevancia de fortalecer la cultura del respeto, la igualdad y la seguridad para todas las mujeres del municipio. Subrayó además la importancia de construir una comunidad más consciente y participativa frente a cualquier forma de violencia.

Acompañada del secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Chávez Zamora; y la síndico de mayoría, Claudia Elizabeth Reyes Méndez, Escalante Contreras dirigió el encendido conmemorativo por la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

$!Teresita Escalante resaltó que el municipio no dejará solas a las mujeres y continuará trabajando por una vida libre de violencia.
Teresita Escalante resaltó que el municipio no dejará solas a las mujeres y continuará trabajando por una vida libre de violencia. FOTO: CORTESÍA

“Hoy encendemos una luz que representa esperanza, solidaridad y compromiso. En Ramos Arizpe no dejaremos solas a las mujeres; seguiremos trabajando todos los días para garantizarles una vida digna, segura y libre de violencia”, expresó la presidenta honoraria del DIF Municipal.

Por su parte, Gabriela Chávez, titular del Instituto Municipal de la Mujer, señaló que acciones como este encendido buscan reforzar la conciencia social sobre los derechos de las mujeres, promover entornos seguros y fortalecer la colaboración entre instituciones y ciudadanía para avanzar hacia un municipio más justo e inclusivo.

El encendido simbólico iluminó la Presidencia Municipal, convirtiéndose en un recordatorio del compromiso permanente del Ayuntamiento con la construcción de una cultura de paz, respeto y equidad de género.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

