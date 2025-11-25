Arranca en Ramos Arizpe jornada integral para prevenir cáncer y apoyar a mujeres en tratamiento
Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, destacó que la atención del cáncer debe ser integral, incluyendo medicamentos, apoyo psicológico, orientación nutricional y una red de acompañamiento
Con el propósito de fortalecer la prevención del cáncer y brindar acompañamiento a mujeres en tratamiento oncológico, se puso en marcha en Ramos Arizpe una Jornada Integral de Atención a Grupos Prioritarios, encabezada por la Sra. Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila. La iniciativa también contempla la entrega de apoyos alimentarios para familias en situación de vulnerabilidad.
Durante el arranque, realizado en la explanada del DIF Municipal, autoridades estatales, municipales y organizaciones civiles sumaron esfuerzos para acercar servicios de salud y asistencia a quienes más lo necesitan. En su mensaje, Rodríguez López destacó la importancia de atender de manera integral a las mujeres que enfrentan cáncer, subrayando que el acompañamiento no concluye con el diagnóstico.
“Lo más importante es cuidar la salud de nuestras mujeres y hacerlo con cercanía. Atender el cáncer de mama no termina en una mastografía o un diagnóstico; empieza ahí, pero continúa con asegurar que cada mujer cuente con su medicamento, su atención psicológica, su orientación nutricional y su red de apoyo”, afirmó.
La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, dio la bienvenida a las y los asistentes y reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y de Inspira Coahuila para poner en marcha esta jornada.
“Quiero agradecer profundamente al gobernador Manolo Jiménez porque gracias a su visión y compromiso estas acciones son posibles. Así mismo, a Paola Rodríguez López, gracias a su sensibilidad y entrega para acercar oportunidades reales de cuidado a las mujeres”, expresó.
A su vez, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró el compromiso de su administración con las familias que enfrentan situaciones adversas.
“En Ramos Arizpe estamos trabajando para que nadie enfrente solo una enfermedad ni una situación difícil. Nos mueve la solidaridad y la responsabilidad de cuidar a quienes más lo necesitan”, señaló.
La Campaña de Prevención y Detección Temprana de Cáncer se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre y ofrecerá servicios gratuitos como mastografías —30 estudios diarios—, citología de Papanicolaou, pruebas de VPH y pruebas de PSA dirigidas a hombres mayores de 50 años.
Como parte de las acciones integrales, el DIF realizó la entrega simbólica de seis pelucas oncológicas elaboradas en el Taller de Pelucas del propio organismo, desarrollado en coordinación con ICATEC y consolidado este año con personal especializado. Asimismo, comenzó la distribución de programas alimentarios, entre ellos 220 despensas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, otorgadas con apoyo de Inspira Coahuila y DIF Coahuila.
En el evento estuvieron presentes José Manuel Rodríguez Romero, coordinador del DIF Coahuila en la región sureste; Tomás Gutiérrez Morales, representante del Club Rotario Ramos Arizpe; así como Enrique Andrés Osuna Westrup, director de Tecnología Ambiental Especializada y patrocinador del equipo en colaboración con el Club Rotario Monclova.