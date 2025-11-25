Arranca en Ramos Arizpe jornada integral para prevenir cáncer y apoyar a mujeres en tratamiento

Con el propósito de fortalecer la prevención del cáncer y brindar acompañamiento a mujeres en tratamiento oncológico, se puso en marcha en Ramos Arizpe una Jornada Integral de Atención a Grupos Prioritarios, encabezada por la Sra. Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila. La iniciativa también contempla la entrega de apoyos alimentarios para familias en situación de vulnerabilidad.

Durante el arranque, realizado en la explanada del DIF Municipal, autoridades estatales, municipales y organizaciones civiles sumaron esfuerzos para acercar servicios de salud y asistencia a quienes más lo necesitan. En su mensaje, Rodríguez López destacó la importancia de atender de manera integral a las mujeres que enfrentan cáncer, subrayando que el acompañamiento no concluye con el diagnóstico.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra Alcalde de Ramos Arizpe resultados de Manolo Jiménez tras Segundo Informe

“Lo más importante es cuidar la salud de nuestras mujeres y hacerlo con cercanía. Atender el cáncer de mama no termina en una mastografía o un diagnóstico; empieza ahí, pero continúa con asegurar que cada mujer cuente con su medicamento, su atención psicológica, su orientación nutricional y su red de apoyo”, afirmó.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, dio la bienvenida a las y los asistentes y reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y de Inspira Coahuila para poner en marcha esta jornada.