Acerca Ramos Arizpe servicios agrarios a ejidos con jornada RAN Móvil

El objetivo principal fue brindar certeza jurídica a ejidatarios mediante atención directa, gratuita y eficiente
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó una jornada especial de atención agraria mediante el programa RAN Móvil, con el objetivo de acercar los servicios del Registro Agrario Nacional (RAN) a ejidos de Ramos Arizpe, Arteaga y Saltillo.
La estrategia permitió brindar certeza jurídica a las y los ejidatarios de la región sureste, a través de trámites directos, gratuitos y eficientes.
Durante la jornada, instalada en el lobby de la Presidencia Municipal, se habilitaron módulos de información, ventanillas de ingreso y espacios para el registro y entrega de documentos.
Entre los servicios más solicitados destacaron la apertura de cartas de sucesores, el registro de actos agrarios, la entrega de constancias de derechos, asesoría jurídica, orientación personalizada y la formalización de sucesiones y actas de asamblea.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la importancia de fortalecer a las comunidades del campo mediante la certeza legal sobre sus tierras y documentos.
“Hoy damos un paso más para que nuestras y nuestros ejidatarios tengan la certeza jurídica que merecen. Acercar estos servicios significa ordenar, proteger y respaldar el patrimonio de las familias del campo”, expresó.
El programa RAN Móvil opera a través de brigadas que recorren municipios y ejidos del país cuando existe demanda de trámites o la necesidad de entregar documentación directamente en territorio.
En esta ocasión, la presencia del RAN fue solicitada para atender de manera preventiva a poblaciones rurales que podrían verse afectadas por el paso del tren, garantizando acompañamiento oportuno en la regularización y protección de su patrimonio.
De acuerdo con autoridades municipales, el traslado de estos servicios representa un beneficio directo para las comunidades rurales, al evitar gastos adicionales y recorridos largos hacia oficinas regionales, además de eliminar intermediarios y agilizar los procesos legales que fortalecen la organización interna de los ejidos y la tenencia de la tierra.
En la jornada participaron ejidos de los tres municipios de la región sureste, entre ellos Higueras, Las Norias, Ojo Caliente, Mesón del Norte, Las Esperanzas, Zertuche, Agüita del Rosario, Paredón, Tanque Viejo, San Martín, La Azufrosa, San Juan de Amargos, Fraustro, La Leona y El Pelillal, entre otros.
Al evento asistieron José David Luna Contreras, delegado federal del RAN en Coahuila; Laura Vargas Félix, representante de oficinas centrales del organismo; Liliana Aguilar Tijerina, representante de la SEDATU en el estado; y Agustín López Guzmán, en representación de la Procuraduría Agraria. También participaron autoridades municipales de Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga, como Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural; Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural de Saltillo; y Luis Fernando Flores García, director del área en Arteaga.