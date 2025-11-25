Acerca Ramos Arizpe servicios agrarios a ejidos con jornada RAN Móvil

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó una jornada especial de atención agraria mediante el programa RAN Móvil, con el objetivo de acercar los servicios del Registro Agrario Nacional (RAN) a ejidos de Ramos Arizpe, Arteaga y Saltillo.

La estrategia permitió brindar certeza jurídica a las y los ejidatarios de la región sureste, a través de trámites directos, gratuitos y eficientes.

Durante la jornada, instalada en el lobby de la Presidencia Municipal, se habilitaron módulos de información, ventanillas de ingreso y espacios para el registro y entrega de documentos.

Entre los servicios más solicitados destacaron la apertura de cartas de sucesores, el registro de actos agrarios, la entrega de constancias de derechos, asesoría jurídica, orientación personalizada y la formalización de sucesiones y actas de asamblea.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la importancia de fortalecer a las comunidades del campo mediante la certeza legal sobre sus tierras y documentos.

“Hoy damos un paso más para que nuestras y nuestros ejidatarios tengan la certeza jurídica que merecen. Acercar estos servicios significa ordenar, proteger y respaldar el patrimonio de las familias del campo”, expresó.