Ramos Arizpe reconoce a mujeres de ‘Ola Verde’ con concurso y convivencia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Durante el evento se destacó la labor diaria que realizan los participantes en favor de la ciudad
En un emotivo encuentro realizado en la Plaza Pistaches, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino se reunió con integrantes del programa Ola Verde y Empleo Temporal, quienes participaron en un concurso de disfraces y un espacio de convivencia como reconocimiento a su labor diaria en beneficio de la comunidad.
El programa “Ola Verde” es una iniciativa municipal que ofrece empleo digno a mujeres ramosarizpenses, quienes se dedican a la limpieza, deshierbe y embellecimiento de colonias, escuelas, parques y vialidades del municipio. Gracias a su esfuerzo constante, Ramos Arizpe luce cada día más ordenado y limpio, reflejando el compromiso de estas trabajadoras con el bienestar urbano.
TE PUEDE INTERESAR: Dan mantenimiento a panteones y espacios públicos por el Día de Muertos en Ramos Arizpe
Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de estas mujeres en el desarrollo social y económico del municipio.
“Todos los eslabones que conforman la presidencia municipal son igual de importantes, porque somos un equipo. Ellas son un ejemplo de trabajo, dignidad y ganas de salir adelante”, señaló Gutiérrez Merino, enfatizando que su labor no solo contribuye al mantenimiento de la ciudad, sino que también representa un ingreso y un motivo de orgullo para sus familias.
El programa “Ola Verde” forma parte de la política social del Gobierno Municipal orientada a impulsar la economía familiar y ofrecer empleo digno, especialmente a mujeres jefas de hogar.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Programa ‘Tú Decides’ llega al ejido Guajardo
Ramos Arizpe reafirma con estas acciones su compromiso con la construcción de un entorno más limpio, inclusivo y solidario, valorando el esfuerzo de quienes contribuyen día a día al desarrollo de la ciudad, señalan autoridades.
La convivencia y el concurso de disfraces no solo permitieron un momento de esparcimiento, sino que también fortalecieron el sentido de pertenencia y orgullo entre las participantes, consolidando a “Ola Verde” como un programa de referencia en empleo y bienestar social, añaden.