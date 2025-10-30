Ramos Arizpe reconoce a mujeres de ‘Ola Verde’ con concurso y convivencia

En un emotivo encuentro realizado en la Plaza Pistaches, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino se reunió con integrantes del programa Ola Verde y Empleo Temporal, quienes participaron en un concurso de disfraces y un espacio de convivencia como reconocimiento a su labor diaria en beneficio de la comunidad.

El programa “Ola Verde” es una iniciativa municipal que ofrece empleo digno a mujeres ramosarizpenses, quienes se dedican a la limpieza, deshierbe y embellecimiento de colonias, escuelas, parques y vialidades del municipio. Gracias a su esfuerzo constante, Ramos Arizpe luce cada día más ordenado y limpio, reflejando el compromiso de estas trabajadoras con el bienestar urbano.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de estas mujeres en el desarrollo social y económico del municipio.