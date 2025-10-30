Ramos Arizpe reconoce a mujeres de ‘Ola Verde’ con concurso y convivencia

Coahuila
/ 30 octubre 2025
    Ramos Arizpe reconoce a mujeres de ‘Ola Verde’ con concurso y convivencia
    Durante la convivencia el Alcalde destacó la importancia y dignidad del trabajo de estas mujeres, señalando que son un ejemplo de esfuerzo y orgullo familiar. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento se destacó la labor diaria que realizan los participantes en favor de la ciudad

En un emotivo encuentro realizado en la Plaza Pistaches, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino se reunió con integrantes del programa Ola Verde y Empleo Temporal, quienes participaron en un concurso de disfraces y un espacio de convivencia como reconocimiento a su labor diaria en beneficio de la comunidad.

El programa “Ola Verde” es una iniciativa municipal que ofrece empleo digno a mujeres ramosarizpenses, quienes se dedican a la limpieza, deshierbe y embellecimiento de colonias, escuelas, parques y vialidades del municipio. Gracias a su esfuerzo constante, Ramos Arizpe luce cada día más ordenado y limpio, reflejando el compromiso de estas trabajadoras con el bienestar urbano.

TE PUEDE INTERESAR: Dan mantenimiento a panteones y espacios públicos por el Día de Muertos en Ramos Arizpe

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de estas mujeres en el desarrollo social y económico del municipio.

$!El programa Ola Verde ofrece empleo digno a mujeres de Ramos Arizpe dedicadas a limpieza, deshierbe y embellecimiento urbano, recordó Tomás Gutiérrez.
El programa Ola Verde ofrece empleo digno a mujeres de Ramos Arizpe dedicadas a limpieza, deshierbe y embellecimiento urbano, recordó Tomás Gutiérrez. FOTO: CORTESÍA

“Todos los eslabones que conforman la presidencia municipal son igual de importantes, porque somos un equipo. Ellas son un ejemplo de trabajo, dignidad y ganas de salir adelante”, señaló Gutiérrez Merino, enfatizando que su labor no solo contribuye al mantenimiento de la ciudad, sino que también representa un ingreso y un motivo de orgullo para sus familias.

El programa “Ola Verde” forma parte de la política social del Gobierno Municipal orientada a impulsar la economía familiar y ofrecer empleo digno, especialmente a mujeres jefas de hogar.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Programa ‘Tú Decides’ llega al ejido Guajardo

Ramos Arizpe reafirma con estas acciones su compromiso con la construcción de un entorno más limpio, inclusivo y solidario, valorando el esfuerzo de quienes contribuyen día a día al desarrollo de la ciudad, señalan autoridades.

La convivencia y el concurso de disfraces no solo permitieron un momento de esparcimiento, sino que también fortalecieron el sentido de pertenencia y orgullo entre las participantes, consolidando a “Ola Verde” como un programa de referencia en empleo y bienestar social, añaden.

Temas


Servicios Públicos
colonias

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
true

POLITICÓN: Tras cinco años, Viva Aerobús reactiva hoy la ruta Saltillo-CDMX
true

La forma de gobernar de Sheinbaum
true

La nueva casta morenista: Ya llegó. Ya está aquí
true

Coahuila: ¿seguirá viva la alianza PRI-PAN para que continúe el trueque, el ‘dame y te doy’?
Un carbón de alta gama política

Un carbón de alta gama política
true

“No eres igual que antes, has cambiado.” Claro que he cambiado, de eso se trata la vida