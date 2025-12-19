Ramos Arizpe reforzará la seguridad con ocho nuevas patrullas

Coahuila
/ 19 diciembre 2025
    Ramos Arizpe reforzará la seguridad con ocho nuevas patrullas
    Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, afirma que la ciudad cuenta con 100 grupos de seguridad deWhatsApp. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/VANGUARDIA

El Ayuntamiento entregará ocho unidades con diseño renovado el próximo 2 de enero

RAMOS ARIZPE, COAH.- El secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Alejandro González Farías, anunció que el próximo 2 de enero se entregarán 8 nuevas patrullas con una imagen renovada para fortalecer la seguridad pública en el municipio.

La entrega se realizará durante el tradicional desayuno con elementos de Seguridad Pública, donde también se otorgarán uniformes y estímulos económicos por antigüedad a los oficiales que integran la corporación municipal.

González Farías destacó que las unidades cuentan con un “modelo también novedoso en cuanto al rótulo del diseño”, el cual busca modernizar la identidad visual de la policía ante la ciudadanía ramosarizpense.

“Seguiremos involucrando a la ciudadanía como parte importante en este esquema de seguridad pública, porque es gracias a sus reportes que podemos trabajar y actuar de manera más oportuna”, afirmó el funcionario.

Actualmente, el municipio opera más de 100 grupos de seguridad de WhatsApp con 6 mil ciudadanos integrados. El objetivo para el próximo año es incrementar esta participación ciudadana para robustecer la vigilancia preventiva.

El secretario subrayó que la incorporación de tecnología, como las imágenes del C2, ha sido fundamental. Se busca que las cámaras de seguridad del sector comercial puedan tener un espejo en el centro de mando.

Respecto a Protección Civil y Bomberos, destacó la colaboración empresarial: “Tenemos muy buena participación de empresas del sector, donando equipo, uniformes y distintos aditamentos para realizar su trabajo”, mencionó agradeciendo la responsabilidad social privada.

Finalmente, ante el incremento de accidentes, el secretario advirtió sobre reformas al reglamento vial. “Tenemos que tener mano más dura en este tema para evitar que se sigan presentando accidentes con desenlaces fatales”, concluyó.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

