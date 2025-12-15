Protección Civil: Saltillo sin riesgo de nevadas, pero hay que mantener medidas preventivas

Aunque se atraviesa actualmente el frente frío número 21 de la temporada invernal, no se prevé la presencia de nevadas en la zona urbana durante los próximos días, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Martínez Ávalos.

De acuerdo con el funcionario, para las siguientes 72 horas —periodo en el que existe mayor certeza en los modelos climáticos— no se esperan temperaturas lo suficientemente bajas ni probabilidades de lluvia que propicien la caída de nieve, pese a las bajas registradas en días recientes. Dijo que este martes y miércoles las temperaturas mínimas oscilarán entre los 9 y 10 grados, mientras que las máximas alcanzarán entre 21 y 23 grados centígrados.

Además, precisó que, aunque el invierno 2025-2026 contempla el ingreso de hasta 48 frentes fríos, hasta ahora solo dos han generado descensos relevantes en la zona urbana, con registros de entre 3 y 4 grados. “Para los próximos tres días no se observa un escenario que permita prever nevadas, al menos en la ciudad”, dijo

Aun así, comentó que no se debe bajar la guardia, ya que la temporada invernal continúa y aún restan más de la mitad de los frentes fríos proyectados. Por ello, dijo, se mantienen activos los protocolos de atención preventiva y los recorridos para detectar personas en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, recordó que Saltillo cuenta con cinco albergues temporales, a los que se puede acceder mediante una llamada al 911 para que personal municipal o corporaciones de apoyo trasladen a quienes lo requieran. Añadió que la afluencia ha sido baja hasta el momento, principalmente porque no se han presentado temperaturas extremas de forma sostenida.

También hizo un llamado a la población a extremar precauciones dentro de los hogares, especialmente en el uso de calefactores. “Pedimos que los calentadores de gas se utilicen con moderación, que se apaguen durante la noche y que se cierren correctamente las válvulas”, advirtió. Asimismo, reiteró que el carbón vegetal no debe utilizarse como fuente de calor, debido a los riesgos que representa para la salud.

Finalmente, Martínez Ávalos exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a proteger de manera especial a niñas, niños y adultos mayores, así como a reportar cualquier situación de riesgo a través del 911 o de los comités de seguridad. “La prevención y la información oportuna siguen siendo la mejor herramienta para evitar tragedias durante esta temporada”, concluyó.