Embellecimiento urbano mejora seguridad y orden vial en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 13 diciembre 2025
    Embellecimiento urbano mejora seguridad y orden vial en Ramos Arizpe
    Cuadrillas municipales realizan labores constantes de limpieza y mantenimiento en bulevares y espacios públicos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Limpieza, mantenimiento y mejora de vialidades y espacios públicos forman parte de una estrategia permanente en 2025

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una estrategia integral y permanente, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones diarias de limpieza, mantenimiento y mejora de vialidades y espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana, la seguridad vial y la calidad de vida de la población.

Durante 2025 se han realizado labores de limpieza en aproximadamente 1 millón 125 mil metros cuadrados de bulevares, carreteras, alamedas y plazas principales, además del retiro de grafiti en 11 mil 200 metros cuadrados de superficie en distintos puntos de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: El Rancho de Peña: el territorio que dio origen al Saltillo moderno

Como parte del fortalecimiento de la seguridad vial, se aplicaron más de 370 mil metros lineales de pintura amarillo tráfico en camellones y cordones cuneta, mejorando la visibilidad y el orden en las vialidades de mayor afluencia.

$!Trabajos de poda y mantenimiento mejoran la imagen de accesos y vialidades principales.
Trabajos de poda y mantenimiento mejoran la imagen de accesos y vialidades principales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

De manera complementaria, el municipio ha llevado a cabo jornadas constantes de deshierbe, poda, retiro de maleza, riego y colocación de plantas ornamentales, así como la rehabilitación y limpieza de camellones en carreteras de alto flujo y accesos principales a la ciudad, consolidando una imagen urbana más ordenada y funcional.

“El embellecimiento de Ramos Arizpe es un trabajo integral que se construye todos los días; no solo se trata de limpiar, sino de mantener una ciudad segura, ordenada y digna para quienes viven y transitan por ella”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

En el rubro de parques y jardines, durante el presente año se han limpiado 1 millón 846 mil metros cuadrados en plazas, centros comunitarios y espacios públicos, además del retiro de 1 millón 102 mil metros cúbicos de escombro y material acumulado en periferias y lotes abandonados.

Asimismo, se dio mantenimiento permanente —que incluyó limpieza y pintura— a 165 plazas y espacios públicos del municipio.

Como parte del mismo esquema integral, el servicio de recolección de basura opera de manera diaria en colonias y, por primera vez, también en comunidades rurales que no contaban con un servicio formal.

$!El gobierno municipal impulsa acciones permanentes para mejorar la calidad de vida en Ramos Arizpe.
El gobierno municipal impulsa acciones permanentes para mejorar la calidad de vida en Ramos Arizpe. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Policías de Monclova llevan alegría navideña a más de mil niños

Actualmente, el sistema funciona con 17 unidades recolectoras, 35 rutas en dos turnos, cobertura en 165 colonias y 75 trabajadores operativos, apoyados con tecnología GPS para garantizar eficiencia y cobertura.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolida un modelo permanente de embellecimiento urbano que impacta directamente en la imagen de la ciudad, la seguridad vial y el bienestar de sus habitantes.

Temas


Desarrollo Urbano
Seguridad
Vialidad

Localizaciones


Ramos Arizpe

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Buen servicio

Buen servicio

true

POLITICÓN: Nuevo traslado de reos a Monclova para evitar hacinamiento en penales

La sequía abarca más del 70% del territorio coahuilense; Ocampo es uno de los dos municipios en el país con el mayor grado de sequía.

Lidera Coahuila en municipios con sequía; ganaderos pierden hasta 6 mil por cabeza
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
Compra. El Estadio Francisco I. Madero recibirá al intérprete de ‘Torero’ en uno de los conciertos más esperados del año.

¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?
Sebastián García Flores recibió el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 como Atleta Absoluto, tras un año de resultados internacionales en tiro con arco.

Sebastián García Flores lidera la entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 en Saltillo
El jengibre no es una panacea, pero sí una raíz medicinal con beneficios reales y comprobados

Jengibre: el potente antiinflamatorio natural que podría transformar tu bienestar diario