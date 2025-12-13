Embellecimiento urbano mejora seguridad y orden vial en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una estrategia integral y permanente, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones diarias de limpieza, mantenimiento y mejora de vialidades y espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana, la seguridad vial y la calidad de vida de la población.

Durante 2025 se han realizado labores de limpieza en aproximadamente 1 millón 125 mil metros cuadrados de bulevares, carreteras, alamedas y plazas principales, además del retiro de grafiti en 11 mil 200 metros cuadrados de superficie en distintos puntos de la ciudad.

Como parte del fortalecimiento de la seguridad vial, se aplicaron más de 370 mil metros lineales de pintura amarillo tráfico en camellones y cordones cuneta, mejorando la visibilidad y el orden en las vialidades de mayor afluencia.