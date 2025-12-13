Embellecimiento urbano mejora seguridad y orden vial en Ramos Arizpe
Limpieza, mantenimiento y mejora de vialidades y espacios públicos forman parte de una estrategia permanente en 2025
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una estrategia integral y permanente, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene acciones diarias de limpieza, mantenimiento y mejora de vialidades y espacios públicos, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana, la seguridad vial y la calidad de vida de la población.
Durante 2025 se han realizado labores de limpieza en aproximadamente 1 millón 125 mil metros cuadrados de bulevares, carreteras, alamedas y plazas principales, además del retiro de grafiti en 11 mil 200 metros cuadrados de superficie en distintos puntos de la ciudad.
Como parte del fortalecimiento de la seguridad vial, se aplicaron más de 370 mil metros lineales de pintura amarillo tráfico en camellones y cordones cuneta, mejorando la visibilidad y el orden en las vialidades de mayor afluencia.
De manera complementaria, el municipio ha llevado a cabo jornadas constantes de deshierbe, poda, retiro de maleza, riego y colocación de plantas ornamentales, así como la rehabilitación y limpieza de camellones en carreteras de alto flujo y accesos principales a la ciudad, consolidando una imagen urbana más ordenada y funcional.
“El embellecimiento de Ramos Arizpe es un trabajo integral que se construye todos los días; no solo se trata de limpiar, sino de mantener una ciudad segura, ordenada y digna para quienes viven y transitan por ella”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.
En el rubro de parques y jardines, durante el presente año se han limpiado 1 millón 846 mil metros cuadrados en plazas, centros comunitarios y espacios públicos, además del retiro de 1 millón 102 mil metros cúbicos de escombro y material acumulado en periferias y lotes abandonados.
Asimismo, se dio mantenimiento permanente —que incluyó limpieza y pintura— a 165 plazas y espacios públicos del municipio.
Como parte del mismo esquema integral, el servicio de recolección de basura opera de manera diaria en colonias y, por primera vez, también en comunidades rurales que no contaban con un servicio formal.
Actualmente, el sistema funciona con 17 unidades recolectoras, 35 rutas en dos turnos, cobertura en 165 colonias y 75 trabajadores operativos, apoyados con tecnología GPS para garantizar eficiencia y cobertura.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe consolida un modelo permanente de embellecimiento urbano que impacta directamente en la imagen de la ciudad, la seguridad vial y el bienestar de sus habitantes.