Recarpeteo y bacheo mejoran la movilidad en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 13 diciembre 2025
    Recarpeteo y bacheo mejoran la movilidad en Ramos Arizpe
    Vialidades estratégicas de Ramos Arizpe fueron rehabilitadas como parte del programa permanente de recarpeteo. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

A un año de gobierno, la administración de Tomás Gutiérrez Merino reporta avances significativos en infraestructura vial

RAMOS ARIZPE, COAH.- A un año del inicio de su administración, el alcalde Tomás Gutiérrez informó que el mejoramiento de calles y bulevares se ha consolidado como una de las principales prioridades del Gobierno Municipal, al tratarse de acciones que impactan directamente en la seguridad vial, la movilidad diaria y la calidad de vida de miles de familias.

El edil destacó que durante 2025 se implementó un programa permanente de recarpeteo, coordinado por la Secretaría de Embellecimiento Urbano, con el objetivo de modernizar la infraestructura vial y garantizar vialidades más seguras, funcionales y eficientes tanto para el tránsito cotidiano como para la actividad comercial e industrial.

$!Las obras fortalecen la conexión entre colonias, parques industriales y comunidades rurales.
Las obras fortalecen la conexión entre colonias, parques industriales y comunidades rurales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Invertir en el mantenimiento de nuestras vialidades es invertir en el bienestar de la gente, en traslados más seguros y en una ciudad mejor conectada para el trabajo, la educación y la vida diaria”, expresó Gutiérrez Merino.

Entre las vialidades intervenidas se encuentran importantes cruces y arterias como el bulevar Gustavo Díaz Ordaz y Manuel Alanís Tamez, la calle División en la colonia El Mirador, la calle Nueva Vizcaya y sus conexiones Valle de las Labores y Del Trabajo en la colonia El Capitán.

Así como el bulevar Arnoldo Saucedo Ayala, Óscar Flores Tapia, avenida Federalismo, Manuel Acuña y el sector Analco, entre otros puntos estratégicos.

Estas obras han permitido fortalecer la conexión entre colonias, parques industriales y comunidades rurales, facilitando el traslado de trabajadores, estudiantes y familias en todo el municipio.

De manera complementaria, la Dirección de Bacheo y Vialidad mantuvo activo el programa municipal de bacheo 2025, mediante cuadrillas especializadas y equipo técnico como camión bacheador y rodillos de compactación.

Gracias a este esfuerzo, se intervinieron 17 mil metros cuadrados de superficie, equivalentes a 1.7 hectáreas, y se repararon más de 12 mil baches en zonas urbanas y rurales, beneficiando directamente a más de 121 mil habitantes.

Ante las lluvias atípicas registradas en julio y agosto, el Gobierno Municipal reforzó las labores con jornadas extendidas, mayor personal y suministro extraordinario de material, con el propósito de atender vialidades dañadas y prevenir riesgos a la movilidad y la seguridad vial.

$!Cuadrillas municipales realizaron trabajos de bacheo en zonas urbanas y rurales.
Cuadrillas municipales realizaron trabajos de bacheo en zonas urbanas y rurales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con estos resultados, el Gobierno de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de impulsar una infraestructura vial acorde al crecimiento del municipio, priorizando la seguridad, el desarrollo social y una mejor calidad de vida para la población.

