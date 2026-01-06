¡Aproveche! En enero la verificación vehicular tiene un costo de 28 pesos en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró el llamado a la ciudadanía para cumplir con la verificación vehicular, al señalar que esta acción es fundamental para preservar la calidad del aire que se respira en la capital coahuilense y reducir los niveles de contaminación atmosférica.

Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana, la administración municipal puso en marcha un estímulo especial durante el mes de enero, mediante el cual el costo de recuperación de la verificación para vehículos particulares se redujo a 28 pesos. Este beneficio aplica para autos convencionales, motocicletas, cuatrimotos y vehículos todo terreno o similares, en contraste con el costo regular establecido para 2026, que es de 142 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Retiran más de 13 mil metros de cableado en desuso del Centro Histórico de Saltillo

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que actualmente operan tres módulos de verificación vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de facilitar el acceso al trámite.