¡Aproveche! En enero la verificación vehicular tiene un costo de 28 pesos en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La medida busca reducir emisiones contaminantes y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana
El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró el llamado a la ciudadanía para cumplir con la verificación vehicular, al señalar que esta acción es fundamental para preservar la calidad del aire que se respira en la capital coahuilense y reducir los niveles de contaminación atmosférica.
Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana, la administración municipal puso en marcha un estímulo especial durante el mes de enero, mediante el cual el costo de recuperación de la verificación para vehículos particulares se redujo a 28 pesos. Este beneficio aplica para autos convencionales, motocicletas, cuatrimotos y vehículos todo terreno o similares, en contraste con el costo regular establecido para 2026, que es de 142 pesos.
TE PUEDE INTERESAR: Retiran más de 13 mil metros de cableado en desuso del Centro Histórico de Saltillo
El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que actualmente operan tres módulos de verificación vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de facilitar el acceso al trámite.
Detalló que el primer módulo se encuentra en la Plaza del Compositor, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Querétaro, en la colonia República Poniente. El segundo está ubicado en la calle General Charles y la lateral de Antonio Cárdenas, en la colonia Bellavista; mientras que el tercero se localiza en la calle Juan Navarro, a la altura del Parque Hundido, en la colonia Fundadores.
Los tres centros de verificación brindan atención de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, y los sábados de 08:00 a 13:00 horas. Para realizar el trámite, únicamente se requiere presentar la tarjeta de circulación y el número de placas, y el pago se efectúa directamente en cada módulo.
Olache Valdés precisó que el costo de recuperación para vehículos de transporte público y de pasajeros, tanto públicos como privados, es de 122 pesos, conforme a la tarifa vigente.
El funcionario subrayó que la verificación vehicular contribuye de manera directa a la disminución de emisiones contaminantes que afectan la salud de la población y el equilibrio del entorno urbano, por lo que destacó la importancia de la participación responsable de la ciudadanía.
Finalmente, informó que en el caso de flotillas de más de 20 unidades, es posible solicitar una unidad móvil de verificación vehicular en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicadas en la Nueva Unidad Administrativa, en el cruce de Presidente Cárdenas y Guillermo Purcell, en la Zona Centro.