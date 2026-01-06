¡Aproveche! En enero la verificación vehicular tiene un costo de 28 pesos en Saltillo

Saltillo
/ 6 enero 2026
    ¡Aproveche! En enero la verificación vehicular tiene un costo de 28 pesos en Saltillo
    Durante enero, la verificación vehicular en Saltillo tiene un costo preferencial de 28 pesos para automóviles particulares. FOTO: CORTESÍA

La medida busca reducir emisiones contaminantes y fortalecer la corresponsabilidad ciudadana

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró el llamado a la ciudadanía para cumplir con la verificación vehicular, al señalar que esta acción es fundamental para preservar la calidad del aire que se respira en la capital coahuilense y reducir los niveles de contaminación atmosférica.

Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana, la administración municipal puso en marcha un estímulo especial durante el mes de enero, mediante el cual el costo de recuperación de la verificación para vehículos particulares se redujo a 28 pesos. Este beneficio aplica para autos convencionales, motocicletas, cuatrimotos y vehículos todo terreno o similares, en contraste con el costo regular establecido para 2026, que es de 142 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Retiran más de 13 mil metros de cableado en desuso del Centro Histórico de Saltillo

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que actualmente operan tres módulos de verificación vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el fin de facilitar el acceso al trámite.

$!Autoridades municipales llamaron a la ciudadanía a participar de manera responsable en esta medida ambiental.
Autoridades municipales llamaron a la ciudadanía a participar de manera responsable en esta medida ambiental. FOTO: CORTESÍA

Detalló que el primer módulo se encuentra en la Plaza del Compositor, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Querétaro, en la colonia República Poniente. El segundo está ubicado en la calle General Charles y la lateral de Antonio Cárdenas, en la colonia Bellavista; mientras que el tercero se localiza en la calle Juan Navarro, a la altura del Parque Hundido, en la colonia Fundadores.

Los tres centros de verificación brindan atención de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, y los sábados de 08:00 a 13:00 horas. Para realizar el trámite, únicamente se requiere presentar la tarjeta de circulación y el número de placas, y el pago se efectúa directamente en cada módulo.

Olache Valdés precisó que el costo de recuperación para vehículos de transporte público y de pasajeros, tanto públicos como privados, es de 122 pesos, conforme a la tarifa vigente.

$!El Gobierno Municipal opera tres módulos de verificación vehicular en distintos puntos de la ciudad.
El Gobierno Municipal opera tres módulos de verificación vehicular en distintos puntos de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El funcionario subrayó que la verificación vehicular contribuye de manera directa a la disminución de emisiones contaminantes que afectan la salud de la población y el equilibrio del entorno urbano, por lo que destacó la importancia de la participación responsable de la ciudadanía.

Finalmente, informó que en el caso de flotillas de más de 20 unidades, es posible solicitar una unidad móvil de verificación vehicular en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicadas en la Nueva Unidad Administrativa, en el cruce de Presidente Cárdenas y Guillermo Purcell, en la Zona Centro.

Temas


Autos
Contaminación

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Maduro: Por no estar en Morena

Maduro: Por no estar en Morena
true

Viene negro negro para México
true

POLITICÓN: Sheinbaum responde a crisis del gusano barrenador con recursos insuficientes frente a pérdidas millonarias
Montenegro habría modificado legalmente su identidad de sexo para asumirse como mujer y solicitar la aplicación de la “perspectiva de género” ante un juez, con la intención de evitar el pago de la pensión alimentaria y revertir procedimientos legales en su contra.

Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna
El presidente venezolano se declaró no culpable de narcoterrorismo y posesión de armas ante juez en EU.

Borra EU de expediente alusión a Maduro como líder del Cártel de los Soles
Saltillo espera la llegada de una masa de aire polar que congelará el termómetro este domingo, dejando la posibilidad de paisajes blancos en las zonas altas de la región.

Frente ártico amenaza a Saltillo el fin de semana: se espera drástico descenso térmico y probabilidad de aguanieve
Santos Laguna realizó cuatro incorporaciones para fortalecer su plantel de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

Santos Laguna: ¿Quiénes son los refuerzos del equipo para el Clausura 2026?
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra