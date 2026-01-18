Ramos Arizpe refuerza limpieza urbana en colonias y espacios públicos
Brigadas municipales mantienen labores diarias de limpieza, deshierbe y retiro de escombro en distintos sectores del municipio
RAMOS ARIZPE, COAH.- La limpieza y el mantenimiento urbano en Ramos Arizpe se desarrollan de manera permanente y coordinada, como parte de una estrategia municipal orientada a impactar de forma directa en la salud, la seguridad y el bienestar de la población en colonias y áreas de uso común.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el orden y la dignidad de los espacios públicos se construyen con trabajo constante y presencia en territorio, más allá de los discursos.
“Una ciudad limpia no se logra con palabras, se logra con trabajo diario y con brigadas en las colonias. Estas acciones son constantes porque la dignidad de los espacios públicos también es bienestar para la gente”, expresó.
TRABAJO DIARIO Y BRIGADAS COORDINADAS
El Presidente Municipal destacó que estas labores se llevan a cabo todos los días, gracias al esfuerzo conjunto de las cuadrillas de Parques y Jardines, Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Ola Verde y Empleo Temporal, que atienden de manera simultánea diversos puntos del municipio.
Durante los últimos días, brigadas municipales realizaron limpieza general y retiro de escombro en el sector de Ancones, colonia Analco, con apoyo de retroexcavadora y camión de volteo, eliminando acumulaciones que representaban un riesgo sanitario y un problema para la imagen urbana.
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
En las colonias Analco I y Analco II se llevaron a cabo jornadas de limpieza integral y descacharrización, enfocadas en la eliminación de residuos sólidos y objetos en desuso, acciones clave para la prevención de focos de infección y la recuperación de espacios públicos.
Los trabajos también incluyeron deshierbe en Portales del Valle, limpieza de la plaza pública en Rincón del Valle y mantenimiento del bulevar del Valle, reforzando el cuidado de áreas comunes que funcionan como puntos de convivencia para las familias.
De igual forma, en la colonia Santa Fe se efectuaron labores de limpieza de calles y retiro de escombro, mejorando las condiciones de tránsito y contribuyendo a una mejor imagen urbana.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de mantener una ciudad limpia, ordenada y funcional, acorde con su crecimiento y desarrollo, y de atender de manera continua las necesidades cotidianas de la población.