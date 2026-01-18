Ramos Arizpe refuerza limpieza urbana en colonias y espacios públicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- La limpieza y el mantenimiento urbano en Ramos Arizpe se desarrollan de manera permanente y coordinada, como parte de una estrategia municipal orientada a impactar de forma directa en la salud, la seguridad y el bienestar de la población en colonias y áreas de uso común.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el orden y la dignidad de los espacios públicos se construyen con trabajo constante y presencia en territorio, más allá de los discursos.

“Una ciudad limpia no se logra con palabras, se logra con trabajo diario y con brigadas en las colonias. Estas acciones son constantes porque la dignidad de los espacios públicos también es bienestar para la gente”, expresó.

TRABAJO DIARIO Y BRIGADAS COORDINADAS

El Presidente Municipal destacó que estas labores se llevan a cabo todos los días, gracias al esfuerzo conjunto de las cuadrillas de Parques y Jardines, Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Ola Verde y Empleo Temporal, que atienden de manera simultánea diversos puntos del municipio.

Durante los últimos días, brigadas municipales realizaron limpieza general y retiro de escombro en el sector de Ancones, colonia Analco, con apoyo de retroexcavadora y camión de volteo, eliminando acumulaciones que representaban un riesgo sanitario y un problema para la imagen urbana.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

En las colonias Analco I y Analco II se llevaron a cabo jornadas de limpieza integral y descacharrización, enfocadas en la eliminación de residuos sólidos y objetos en desuso, acciones clave para la prevención de focos de infección y la recuperación de espacios públicos.