Saltillo: Bajar de peso sin descuidar la mente es el reto de los propósitos de Año Nuevo

Con el inicio de un nuevo año, uno de los propósitos más comunes entre los saltillenses es bajar de peso o mejorar la apariencia física. Sin embargo, especialistas advierten que, en muchos casos, estos objetivos se persiguen de manera equivocada, al priorizar únicamente el aspecto corporal y dejar de lado la salud mental, lo que puede generar consecuencias a largo plazo.

La licenciada Angélica Dávila, especialista en psicología de la alimentación y bariátrica, explicó que actualmente el reto es hacer conciencia de que los cambios duraderos requieren un proceso integral involucrando modificaciones en la alimentación guiados por un nutriólogo, ejercicio físico acorde a las necesidades de cada personas y sobre todo, acompañamiento psicológico, para evitar que los propósitos se vuelvan un trastorno alimenticio.

“Es algo muy nuevo y es todo un desafío estar concientizando a las personas para hacerles ver que la parte psicológica es bien importante y que tiene que estar presente un trabajo y un proceso”, explicó.

Señaló que la mayoría de las personas que tienen este propósito se encuentran influenciadas por la mercadotecnia y por estereotipos de cuerpos “perfectos” que se difunden constantemente en redes sociales y publicidad, lo que genera una presión por obtener resultados rápidos, dejando en segundo plano el bienestar físico y emocional y midiendo su éxito en la báscula.

En ese contexto, pueden caer en conductas restrictivas, como eliminar por completo ciertos alimentos o dejar de comer, lo que suele derivar en atracones y estos a su vez en acciones compensatorias motivadas por el miedo al aumento de peso.

Por ello, la psicología juega un papel clave para evitar que estas prácticas deriven en trastornos alimentarios, entre los que destacan los atracones, el picoteo constante y la ortorexia, un patrón caracterizado por la obsesión por “comer perfecto”. Esta rigidez, dijo, genera ansiedad y una constante sensación de fracaso cuando no se cumplen las reglas autoimpuestas.

Sobre las repercusiones, advirtió que estas conductas pueden llevar a una vida marcada por el control y la búsqueda de perfección, incluso al aislamiento social.

“Dejan de vivir la vida que desean. La idea es vivir una vida plena, estable, equilibrada y cambiar el ‘no puedo comer’ por una decisión consciente en donde a veces sí quiero y a veces no quiero comer eso”.