Ramos Arizpe refuerza mantenimiento a la red para garantizar abasto de agua

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Coahuila
/ 26 abril 2026
    Ramos Arizpe refuerza mantenimiento a la red para garantizar abasto de agua
    Realizan limpieza y reparación de colectores norte y poniente CORTESÍA

El objetivo es garantizar un servicio de agua eficiente y continuo

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), intensificó las acciones de mantenimiento y mejora en la infraestructura hidráulica, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y continuo para la población.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que desde el inicio de la administración se planteó fortalecer a la paramunicipal, tanto en infraestructura como en la atención a los usuarios.

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“Desde que arrancamos la administración nos propusimos meterle de lleno a EMAS: mejorar la infraestructura para dar un mejor servicio y también hacer más ágil y cercana la atención a la gente. Hoy vamos avanzando, pero necesitamos que todos se sumen; por eso invitamos a regularizarse. Entre todos podemos asegurar el abasto y mejorar la calidad de vida en Ramos”, expresó.

Por su parte, el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, informó que actualmente se realizan trabajos de limpieza y reparación en los colectores norte y poniente, con la finalidad de prevenir taponamientos y asegurar el correcto funcionamiento de la red hidráulica.

$!Dan mantenimiento a pozos que abastecen a la ciudad.
Dan mantenimiento a pozos que abastecen a la ciudad. CORTESÍA

De manera paralela, también se llevan a cabo labores de mantenimiento en los distintos pozos que abastecen a colonias y sectores del municipio, lo que permite fortalecer el suministro de agua y garantizar la continuidad del servicio.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente orientada a mejorar los servicios básicos, prevenir fallas y atender las necesidades derivadas del crecimiento urbano de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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