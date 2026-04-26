Ramos Arizpe refuerza mantenimiento a la red para garantizar abasto de agua

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), intensificó las acciones de mantenimiento y mejora en la infraestructura hidráulica, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y continuo para la población. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que desde el inicio de la administración se planteó fortalecer a la paramunicipal, tanto en infraestructura como en la atención a los usuarios.

“Desde que arrancamos la administración nos propusimos meterle de lleno a EMAS: mejorar la infraestructura para dar un mejor servicio y también hacer más ágil y cercana la atención a la gente. Hoy vamos avanzando, pero necesitamos que todos se sumen; por eso invitamos a regularizarse. Entre todos podemos asegurar el abasto y mejorar la calidad de vida en Ramos”, expresó. Por su parte, el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, informó que actualmente se realizan trabajos de limpieza y reparación en los colectores norte y poniente, con la finalidad de prevenir taponamientos y asegurar el correcto funcionamiento de la red hidráulica.

De manera paralela, también se llevan a cabo labores de mantenimiento en los distintos pozos que abastecen a colonias y sectores del municipio, lo que permite fortalecer el suministro de agua y garantizar la continuidad del servicio. Estas acciones forman parte de una estrategia permanente orientada a mejorar los servicios básicos, prevenir fallas y atender las necesidades derivadas del crecimiento urbano de Ramos Arizpe.

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