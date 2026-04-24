Niñas y niños asumen Cabildo Infantil en Ramos Arizpe y plantean propuestas

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Coahuila
/ 24 abril 2026
    Niñas y niños asumen Cabildo Infantil en Ramos Arizpe y plantean propuestas
    El ejercicio permitió a la niñez conocer el funcionamiento del Ayuntamiento y participar en la toma de decisiones. CORTESÍA

Participaron 22 estudiantes seleccionados entre 179 aspirantes de 39 escuelas; abordaron temas sociales, educativos y comunitarios

RAMOS ARIZPE, COAH.- Niñas y niños de Ramos Arizpe integraron el Cabildo Infantil 2026. Presentaron propuestas enfocadas en el desarrollo social, educativo y comunitario. La jornada fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras.

El ejercicio se realizó en el Auditorio de la Presidencia Municipal. Participaron 22 estudiantes de quinto y sexto grado. Fueron seleccionados entre 179 aspirantes de 39 escuelas públicas, privadas, rurales y de educación especial. El proceso incluyó evaluación de propuestas, exposición ante jurado y votación abierta.

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Durante la sesión, el alcalde reconoció la calidad y viabilidad de las iniciativas. Señaló que pueden incorporarse en políticas públicas desde una visión ciudadana temprana. “Esto eleva la ilusión de las niñas y los niños, y lo que quiero destacar es que las propuestas fueron muy sencillas, pero de mucho valor; es posible ponerlas en marcha y seguir sus proyectos”.

Añadió que entre los planteamientos destacan acciones como rescatar tradiciones. También promover la gastronomía local. Además, ampliar la presencia de PRONNIF en escuelas y difundir los derechos de la niñez. “Esto ya se hace, pero tener una mayor amplitud en ese sentido; que se den a conocer cuáles son los derechos de los niños”, señaló.

En la sesión fue designada como alcaldesa infantil Angie Gabrielle Cedillo Almanza. Resaltó la importancia de escuchar las ideas de la niñez. Puso énfasis en temas como la movilidad educativa entre comunidades rurales y la zona urbana. “Se me hicieron muy bien las propuestas de mis compañeros, tengo mucha felicidad porque me eligieron”.

$!Estudiantes seleccionados expusieron iniciativas sociales y educativas durante la sesión del Cabildo Infantil.
Estudiantes seleccionados expusieron iniciativas sociales y educativas durante la sesión del Cabildo Infantil. CORTESÍA

La estudiante también dirigió un mensaje a otros menores. Buscó motivar su participación. “Mi mensaje para la niñez es que sigan adelante y nunca se rindan”, expresó. Esto, tras su nombramiento durante el ejercicio cívico realizado en la Presidencia Municipal.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF destacó que estos espacios fortalecen la formación integral. También fomentan la participación social desde edades tempranas. “Hoy no solo escuchamos ideas, escuchamos conciencia, empatía y compromiso. Cuando una niña o un niño levanta la voz con respeto y propone soluciones, estamos formando ciudadanos”.

Agregó que desde el organismo se continuará impulsando este tipo de dinámicas. “Con valores, con identidad y con amor por su comunidad. Desde el DIF, seguiremos impulsando espacios donde la niñez sea escuchada, protegida y acompañada en su desarrollo”, puntualizó.

Como parte del evento, se rindió un minuto de aplausos en memoria del joven Diego González Castillo. Era hijo del secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías. La acción se realizó como muestra de solidaridad institucional durante la sesión.

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Además de la participación formal, las y los integrantes del Cabildo Infantil convivieron con autoridades municipales. También conocieron el funcionamiento del Ayuntamiento. Fue una experiencia que busca fortalecer la cultura democrática desde temprana edad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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