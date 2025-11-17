Ramos Arizpe refuerza vigilancia en zonas comerciales y bancarias

Coahuila
/ 17 noviembre 2025
    Ramos Arizpe refuerza vigilancia en zonas comerciales y bancarias
    Se incrementó la presencia de patrullas y elementos en distintos sectores. FOTO: CORTESÍA

La Dirección de Seguridad Pública implementó un operativo especial por el Buen Fin

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó las acciones de vigilancia y prevención en zonas comerciales, bancarias y puntos de gran afluencia, con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que, con motivo del Buen Fin, se implementó un operativo especial, al cual se suman las labores permanentes de supervisión que se mantienen durante todo el año. Para ello, el municipio cuenta con el apoyo del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y el Grupo de Reacción Sureste, lo que permite fortalecer la cobertura en distintos sectores.

Como parte de estas acciones, se incrementó la presencia de patrullas y elementos a pie en plazas comerciales y en el corredor del Centro, donde se registra un mayor movimiento de consumidores. De igual forma, se desplegó vigilancia en instituciones bancarias y en las oficinas de Recaudación de Rentas, debido al aumento en el flujo de personas que acudieron a realizar trámites.

Además del operativo, se mantienen medidas permanentes de seguridad en el municipio. FOTO: CORTESÍA

La corporación destacó que estos operativos tienen como propósito respaldar la actividad comercial y brindar un entorno seguro tanto para comerciantes como para compradores durante esta temporada de alta movilidad.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

