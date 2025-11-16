Ramos Arizpe avanza en modelo de bienestar impulsando la salud, el transporte y seguridad

Ramos Arizpe avanza con pasos firmes hacia una transformación profunda sustentada en proyectos que están cambiando la forma en que las familias se mueven, se cuidan y viven más seguras.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, puso en marcha tres iniciativas estratégicas: la Ruta Estudiantil gratuita, el Centro de Control y Comando C2 y las Clínicas de la Salud Popular.

Estas acciones consolidan un modelo de gobierno enfocado en resultados concretos y soluciones accesibles que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

La nueva Ruta Estudiantil, gratuita y abierta al público en general, marca un hito en el transporte público de Coahuila. Con un recorrido de 17 kilómetros, conecta colonias, zonas industriales, escuelas y centros médicos, facilitando los traslados diarios de estudiantes, trabajadores y familias.

El sistema opera con seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, videovigilancia, accesibilidad universal, pantallas informativas y espacio para 77 pasajeros.

“El transporte digno es un derecho que estamos garantizando”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez, al destacar el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado para construir una movilidad más justa y sustentable.