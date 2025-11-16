Ramos Arizpe avanza en modelo de bienestar impulsando la salud, el transporte y seguridad

/ 16 noviembre 2025
    Ramos Arizpe avanza en modelo de bienestar impulsando la salud, el transporte y seguridad
    El nuevo Centro de Control y Comando C2 fortalece la seguridad municipal con más de 400 cámaras y tecnología avanzada, puntualizó Tomás Gutiérrez.

El Gobierno Municipal apuesta a estos tres ejes en beneficio de los ciudadanos

Ramos Arizpe avanza con pasos firmes hacia una transformación profunda sustentada en proyectos que están cambiando la forma en que las familias se mueven, se cuidan y viven más seguras.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, puso en marcha tres iniciativas estratégicas: la Ruta Estudiantil gratuita, el Centro de Control y Comando C2 y las Clínicas de la Salud Popular.

Estas acciones consolidan un modelo de gobierno enfocado en resultados concretos y soluciones accesibles que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

La nueva Ruta Estudiantil, gratuita y abierta al público en general, marca un hito en el transporte público de Coahuila. Con un recorrido de 17 kilómetros, conecta colonias, zonas industriales, escuelas y centros médicos, facilitando los traslados diarios de estudiantes, trabajadores y familias.

El sistema opera con seis unidades modelo 2025, equipadas con aire acondicionado, videovigilancia, accesibilidad universal, pantallas informativas y espacio para 77 pasajeros.

“El transporte digno es un derecho que estamos garantizando”, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez, al destacar el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado para construir una movilidad más justa y sustentable.

Las Clínicas de la Salud Popular brindarán atención gratuita a cerca de 12 mil beneficiarios por unidad.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

El recién inaugurado Centro de Control y Comando (C2) representa un salto tecnológico en materia de seguridad municipal. Conectado al C4 estatal, el complejo opera un sistema integral de más de 400 cámaras, bodycams, un videowall LED, estaciones de monitoreo y servidores con capacidad para almacenar 30 días de grabación continua.

La plataforma Ciudad Segura incorpora herramientas avanzadas como reconocimiento facial, lectura automática de placas, detección de personas y vehículos, así como alertas preventivas.

“Cuando existe coordinación y visión, los buenos resultados llegan más rápido”, expresó el gobernador Manolo Jiménez durante la inauguración.A su vez, el alcalde destacó que el C2 “es una apuesta decidida por la innovación para proteger mejor a las familias de Ramos Arizpe”.

SALUD PARA TODOS

La Ruta Estudiantil gratuita mejora la movilidad y está disponible para toda la población, destacó el Alcalde.

En materia de salud, el municipio abrió la primera Clínica de la Salud Popular en Analco y prepara la inauguración de otra en Plaza Pistaches. Cada unidad atenderá gratuitamente a 12 mil beneficiarios, seleccionados mediante estudios socioeconómicos que garantizan una asignación justa.

Las clínicas brindan consulta general, atención dental, medicamentos, estudios de laboratorio, pruebas de VIH, muestras ginecológicas, optometría con más de 200 modelos de lentes y servicio de telemedicina con especialistas.

Este modelo, señaló el alcalde, es “un compromiso esencial que cuenta con el respaldo total del Gobierno del Estado y de las familias que confiaron en un sistema de salud honesto, transparente y cercano”.

Con movilidad eficiente, seguridad fortalecida por inteligencia artificial y servicios médicos gratuitos en las colonias, Ramos Arizpe demuestra que el desarrollo social es más sólido cuando los beneficios llegan de manera directa a quienes más lo necesitan, destacó el Gobierno Municipal.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

