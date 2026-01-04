Un mundo sin ley

Tras la detención de Nicolás Maduro, en una operación militar por parte de Estados Unidos en territorio venezolano, el presidente Donald Trump dio a conocer que embargarán el petróleo de Venezuela.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”, refirió en una conferencia de prensa.

