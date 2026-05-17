Seguridad Pública acerca pláticas preventivas a escuelas y empresas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que mantiene disponibles pláticas y actividades preventivas dirigidas a escuelas, empresas y grupos comunitarios del municipio, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la convivencia segura. Las actividades pueden ser solicitadas por instituciones educativas de nivel básico, medio y superior, así como por centros de trabajo interesados en abordar temas relacionados con seguridad, prevención y bienestar social.

Entre las pláticas dirigidas a empresas destacan temas como violencia contra la mujer, extorsión, adicciones, accidentes viales, acoso laboral, “Navega Seguro”, prevención de robo y medidas de seguridad y prevención. Asimismo, para las escuelas se ofrecen dinámicas y charlas enfocadas en la seguridad en el entorno escolar, el rol del policía en la comunidad, aprendizaje de señalamientos de tránsito y recomendaciones para el uso responsable de redes sociales e internet.

Como parte de estas actividades, la corporación también pone a disposición exhibiciones del agrupamiento K9, en las que se realizan demostraciones y ejercicios de trabajo por parte de los binomios caninos de la Policía Municipal.

Las autoridades municipales señalaron que las personas interesadas en solicitar estas pláticas, actividades preventivas o exhibiciones pueden acudir directamente a las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal, ubicadas en Segunda SN-S, colonia Molinos del Rey, en Ramos Arizpe.

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