Seguridad Pública acerca pláticas preventivas a escuelas y empresas en Ramos Arizpe

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    Seguridad Pública acerca pláticas preventivas a escuelas y empresas en Ramos Arizpe
    Las acciones están dirigidas a escuelas, empresas y grupos comunitarios. CORTESÍA

Las acciones están dirigidas a escuelas, empresas y grupos comunitarios

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informó que mantiene disponibles pláticas y actividades preventivas dirigidas a escuelas, empresas y grupos comunitarios del municipio, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la convivencia segura.

Las actividades pueden ser solicitadas por instituciones educativas de nivel básico, medio y superior, así como por centros de trabajo interesados en abordar temas relacionados con seguridad, prevención y bienestar social.

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Entre las pláticas dirigidas a empresas destacan temas como violencia contra la mujer, extorsión, adicciones, accidentes viales, acoso laboral, “Navega Seguro”, prevención de robo y medidas de seguridad y prevención.

Asimismo, para las escuelas se ofrecen dinámicas y charlas enfocadas en la seguridad en el entorno escolar, el rol del policía en la comunidad, aprendizaje de señalamientos de tránsito y recomendaciones para el uso responsable de redes sociales e internet.

$!Empresas pueden recibir charlas sobre violencia contra la mujer y extorsión.
Empresas pueden recibir charlas sobre violencia contra la mujer y extorsión. CORTESÍA

Como parte de estas actividades, la corporación también pone a disposición exhibiciones del agrupamiento K9, en las que se realizan demostraciones y ejercicios de trabajo por parte de los binomios caninos de la Policía Municipal.

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Las autoridades municipales señalaron que las personas interesadas en solicitar estas pláticas, actividades preventivas o exhibiciones pueden acudir directamente a las instalaciones de la Policía Preventiva Municipal, ubicadas en Segunda SN-S, colonia Molinos del Rey, en Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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