Ramos Arizpe se prepara para una jornada de sabor con el Lechón Fest 2026
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El festival contará con la participación de más de 100 equipos integrados por seis personas
RAMOS ARIZPE, COAH.- Con más de 100 equipos participantes y una jornada que combinará gastronomía, música y entretenimiento familiar, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, tiene lista la segunda edición del Lechón Fest 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto en la Alameda de la ciudad.
El festival reunirá a equipos conformados por seis participantes, quienes competirán en la preparación del lechón dentro de las categorías Novatos, Intermedios y Máster.
La inscripción tiene un costo de 6 mil pesos por equipo e incluye un lechón de entre 8 y 10 kilogramos, además de toldo, mesa, sillas, seis mandiles, tabla y cuchillo. Los interesados todavía pueden registrarse en Atención Ciudadana del Ayuntamiento.
En la competencia se entregarán premios en efectivo de 10 mil pesos a los primeros lugares, 7 mil a los segundos y 5 mil a los terceros. También habrá reconocimientos de 4 mil pesos para quienes obtengan los premios a la mejor salsa y al mejor stand.
En esta edición, Monclova será el municipio invitado, mientras que se espera la participación de alcaldes de la región Sureste y de otros municipios de Coahuila. También competirán equipos representantes de instituciones educativas y distintas dependencias del Gobierno del Estado.
La evaluación estará a cargo de especialistas y exponentes del ámbito gastronómico y parrillero, bajo la coordinación de Alfonso López, de Saltillo. Entre los jueces se encuentran Lobo Grill, Chef Krystela y Chef Christian Tamez, además de otros invitados.
La distribución de espacios y los horarios de evaluación serán establecidos mediante un sorteo previo, durante una reunión con los representantes de los equipos participantes.
El festival también contará con invitados especiales como Toño Garza, de Brass Cancún, y El Arriero, de Los Ramones, Nuevo León, quienes se sumarán a las actividades gastronómicas.
A partir de las 12:00 del mediodía, el acceso al festival será gratuito para el público, que podrá disfrutar de música, actividades de entretenimiento y rodeo infantil.
Uno de los principales atractivos será la preparación de una res de aproximadamente 160 kilogramos, cuyo proceso comenzará desde un día antes y que posteriormente será ofrecida en degustación gratuita. Para acompañarla, se contará con una máquina de Minsa para elaborar tortillas recién hechas.
Durante la jornada también se entregarán diversos premios y artículos a los participantes, entre ellos hieleras, sillas, asadores, pantallas, termos, tiendas de campaña y utensilios para la parrilla y actividades al aire libre.
El cierre estará a cargo de El Poder del Norte, cuya presentación formará parte de las actividades del Ramos Fest, iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal para fortalecer la convivencia familiar, promover la gastronomía y generar espacios de entretenimiento para habitantes y visitantes de Ramos Arizpe.