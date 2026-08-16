Ramos Arizpe se prepara para una jornada de sabor con el Lechón Fest 2026

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    Ramos Arizpe se prepara para una jornada de sabor con el Lechón Fest 2026
    Los participantes competirán en las categorías Novatos, Intermedios y Máster. CORTESÍA

El festival contará con la participación de más de 100 equipos integrados por seis personas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con más de 100 equipos participantes y una jornada que combinará gastronomía, música y entretenimiento familiar, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, tiene lista la segunda edición del Lechón Fest 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto en la Alameda de la ciudad.

El festival reunirá a equipos conformados por seis participantes, quienes competirán en la preparación del lechón dentro de las categorías Novatos, Intermedios y Máster.

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La inscripción tiene un costo de 6 mil pesos por equipo e incluye un lechón de entre 8 y 10 kilogramos, además de toldo, mesa, sillas, seis mandiles, tabla y cuchillo. Los interesados todavía pueden registrarse en Atención Ciudadana del Ayuntamiento.

En la competencia se entregarán premios en efectivo de 10 mil pesos a los primeros lugares, 7 mil a los segundos y 5 mil a los terceros. También habrá reconocimientos de 4 mil pesos para quienes obtengan los premios a la mejor salsa y al mejor stand.

En esta edición, Monclova será el municipio invitado, mientras que se espera la participación de alcaldes de la región Sureste y de otros municipios de Coahuila. También competirán equipos representantes de instituciones educativas y distintas dependencias del Gobierno del Estado.

La evaluación estará a cargo de especialistas y exponentes del ámbito gastronómico y parrillero, bajo la coordinación de Alfonso López, de Saltillo. Entre los jueces se encuentran Lobo Grill, Chef Krystela y Chef Christian Tamez, además de otros invitados.

La distribución de espacios y los horarios de evaluación serán establecidos mediante un sorteo previo, durante una reunión con los representantes de los equipos participantes.

El festival también contará con invitados especiales como Toño Garza, de Brass Cancún, y El Arriero, de Los Ramones, Nuevo León, quienes se sumarán a las actividades gastronómicas.

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A partir de las 12:00 del mediodía, el acceso al festival será gratuito para el público, que podrá disfrutar de música, actividades de entretenimiento y rodeo infantil.

Uno de los principales atractivos será la preparación de una res de aproximadamente 160 kilogramos, cuyo proceso comenzará desde un día antes y que posteriormente será ofrecida en degustación gratuita. Para acompañarla, se contará con una máquina de Minsa para elaborar tortillas recién hechas.

$!Habrá premios de hasta 10 mil pesos para los primeros lugares, además de reconocimientos a la mejor salsa y mejor stand.
Habrá premios de hasta 10 mil pesos para los primeros lugares, además de reconocimientos a la mejor salsa y mejor stand. CORTESÍA

Durante la jornada también se entregarán diversos premios y artículos a los participantes, entre ellos hieleras, sillas, asadores, pantallas, termos, tiendas de campaña y utensilios para la parrilla y actividades al aire libre.

El cierre estará a cargo de El Poder del Norte, cuya presentación formará parte de las actividades del Ramos Fest, iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal para fortalecer la convivencia familiar, promover la gastronomía y generar espacios de entretenimiento para habitantes y visitantes de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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