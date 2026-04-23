Ramos Arizpe se une en solidaridad con Alejandro González tras pérdida de su hijo

RAMOS ARIZPE, COAH.- La comunidad de Ramos Arizpe manifestó su profunda solidaridad con Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, y su esposa Perla Castillo, ante el sensible fallecimiento de su hijo de 11 años, Diego González Castillo. El menor, quien era alumno de secundaria en el Colegio Ignacio Zaragoza, perdió la vida este 23 de abril tras enfrentar una complicación médica que le aquejaba desde tiempo atrás.

La noticia ha causado una profunda consternación en los diversos sectores de la región, donde se reconoce la lucha que el pequeño Diego sostuvo con fortaleza frente a su padecimiento de salud. Se espera que familiares y amigos cercanos acompañen a los padres en los servicios fúnebres, en un ambiente de respeto y oración por el eterno descanso del menor en este jueves 23 de abril.

“La comunidad Educativa Lasallista se une a la pena de la Fam. González Castillo por el sensible fallecimiento de Diego, querido alumno, compañero y amigo”, expresó la institución en un comunicado oficial. Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, compartió un mensaje personal: “Hoy el dolor nos reúne en el silencio más hondo... Alejandro, estamos contigo con el afecto de siempre”. Gutiérrez Merino añadió en su participación: “Confío en que el amor que los rodea será refugio en estos momentos difíciles, y que la memoria de Diego permanecerá viva en cada recuerdo”. A las muestras de apoyo se sumó el Moto Club Camellos Saltillo A.C., quienes expresaron: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, nuestros amigos, así como a todos sus familiares y amigos”. “Elevamos nuestras oraciones para que encuentren la pronta resignación que sus corazones necesitan ante esta dolorosa pérdida”, manifestó fraternalmente el grupo de motociclistas a través de sus canales oficiales.

Amigos cercanos de la familia, como Ana Gabriela Pérez y Carlos Hernández, también se unieron al duelo: “Nos unimos a la pena que embarga a la familia González Castillo, deseamos que encuentren pronta resignación”. A través de redes sociales, Santos Ramos Arizpe lamentó el fallecimiento del joven. “Con profundo dolor lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador Diego González Castillo. Hoy nos deja un gran ser humano, un compañero lleno de alegría, pasión y amor por el fútbol. Su entrega dentro y fuera de la cancha siempre será recordada por todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, expresaron.

La noticia ha causado una profunda consternación en los diversos sectores de la región, donde se reconoce la lucha que el pequeño Diego sostuvo con fortaleza frente a su padecimiento de salud. Se espera que familiares y amigos cercanos acompañen a los padres en los servicios fúnebres, en un ambiente de respeto y oración por el eterno descanso del menor en este jueves 23 de abril.

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