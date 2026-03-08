Ramos Arizpe supera el 50 por ciento de la meta en apoyos escolares

A 14 meses del inicio de la administración municipal de Ramos Arizpe, el secretario de Desarrollo Social, Humberto García, informó que se ha logrado cubrir más de la mitad de la meta establecida en la entrega de apoyos para infraestructura y material escolar.

Humberto García detalló que el programa “En tu escuela tú eliges” ha llegado a 44 de los 95 planteles proyectados. “A 14 meses de la administración tenemos ya más del 50% de las entregas dentro del programa”, confirmó el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: Llama Obispo de Saltillo a reconocer la dignidad de la mujer y sanar la ‘sed espiritual’

El secretario explicó que cada plantel recibe un apoyo en especie equivalente a 50 mil pesos. “Se hace un consenso entre docentes, directivos y sociedad de padres de familia, y ellos deciden qué ejercer”, subrayó García sobre la mecánica del programa.

Respecto a los tiempos de ejecución, el funcionario señaló que el objetivo es concluir antes de que finalice la gestión. “El estimado para terminar es un año antes de terminar la administración”, mencionó, previendo cerrar el 2026 con al menos 70 escuelas atendidas.

Ante el próximo proceso electoral, el secretario aclaró que se realizará una pausa necesaria. “Se atraviesa la veda electoral; vamos a hacer una pausa donde vamos a ser respetuosos y vamos a retomar pasando las elecciones en junio”, precisó.

Además del apoyo económico, el municipio mantiene el programa “Enchúlame la escuela” para mejoras físicas. Bajo este esquema, el personal municipal colabora con mano de obra técnica para mantenimiento, pintura y reparaciones estructurales en los edificios.

“Si es arreglo de baños, ellos ponen el material y nosotros ponemos mano de obra. Mandamos especialistas para tener la seguridad adecuada y que puedan hacer este tipo de trabajos”, detalló el secretario de Desarrollo Social.

Finalmente, García aclaró que ciertos servicios de necesidad básica no se detendrán pese a la veda electoral. “Hay programas que se tienen que seguir llevando a cabo sin hacer promoción, porque son programas de índole de necesidad básica que no pueden parar”, concluyó.